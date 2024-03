Pj Gubernur Sulsel Pantau Harga dan Ketersediaan Stok Pangan di Pasar Induk Minasa Maupa

Salah satu pedagang, Rina mengaku kenaikan bahan pokok terjadi di awal puasa ini yakni pada komoditi cabe dan bawang putih. Dimana biasanya harga cabe Rp 35-40 Ribu, kini naik menjadi Rp45-50 ribu per kg, begitupun dengan bawang putih yang biasanya Rp 38 ribu per kg, kini menjadi Rp40 ribu per kg.