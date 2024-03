Pimpin Serah Terima dan Pengukuhan Jabatan 21 Personel, Ini Pesan Danyon Ichsan

BONE, UPEKS.co.id — Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, memimpin upacara serah terima dan pengukuhan jabatan 21 personel jajaran Batalyon C Pelopor, Senin (25/03/2024).

Dalam arahannya, Danyon C Pelapor mengatakan, rotasi jabatan di lingkungan Polri khususnya Brimob merupakan proses yang sudah terencana dengan tujuan untuk menjamin dinamika manajemen organisasi. Sekaligus promosi bagi anggota yang memperoleh jabatan baru.

Turut hadir dalam upacara tersebut, yakni Ketua Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor Ny Upiek Ichsan beserta pengurus, Wadanyon C Pelopor AKP Darfin Tahrir, SH, Danki/Pasi dan seluruh personel serta Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor yang suaminya dikukuhkan.(Jay)