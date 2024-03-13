Pengurus Pusat IKA Unhas Kunci Tujuh Kursi DPRD Sulsel Pemilu 2024

MAKASSAR, Upeks.co.id – Tujuh Pengurus Pusat (PP) Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin terpilih menjadi legislator DPRD Sulsel periode 2024-2029.
Ketujuh nama caleg terpilih tercantum saat Ketua KPU Sulsel Hasbullah membacakan hasil rapat pleno terbuka KPU di Kantor KPU Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Selasa (12/3/2024).
Nama ketujuh Pengurus Pusat IKA Unhas yang lolos ke DPRD provinsi Sulawesi Selatan: Dapil Sulsel I Makassar A, (1). Munafri Arifuddin (Golkar) dan (2). Fauzi Andi Wawo (PKB).
Dapil Sulsel I Makassar B, (3). Rahman Pina (Golkar)
Dapil IV: (4). Ady Ansar (NasDem), Jeneponto, Bantaeng, Selayar.
Dapil VI: (5). Andi Muhammad Irfan AB (PAN), Maros Pangkep, Barru, Parepare.
Dapil VII: (6). Yasir Mahmud (Gerindra) dan (7). Andi Izman Maulana Padjalangi (Golkar), Kabupaten Bone.
Posisi ketujuh caleg yang duduk di DPRD Sulsel di PP IKA Unhas adalah: Yasir Mahmud (Dewan pertimbangan), Rahman Pina (Ketua Harian),
Andi Muh. Irfan AB (Waketum).
Ady Ansar (Wkl Bendahara), Munafri Arifuddin (Wasekjend),
Fauzi Andi Wawo dan Andi Izman Padjalangi (pengurus).
Daftar 85 nama Caleg DPRD Sulsel terpilih periode 2024-2029 dari setiap dapil:
Dapil Sulsel I Makassar A
1. Andi Rachmatika Dewi (Nasdem)
2. Fadel Muhammad Tauphan Ansar (Gerindra)
3. Munafri Arifuddin (Golkar)
4. dr. Fadli Ananda (PDIP)
5. Fatmawati Wahyuddin (Demokrat)
6. Yeni Rahman (PKS)
7. Andre Prasetyo Tanta (Nasdem)
8. Fauzi Andi Wawo (PKB)
9. Edward Wijaya Horas (Gerindra)
Dapil Sulsel II (Makassar B)
1. Reski Mulfiati Luthfi (Nasdem)
2. Salman Alfariz Karsa Sukardi (PPP)
3. Hj. Haslinda (PKS)
4. Rahman Pina (Golkar)
5. Musakkar (PKB)
6. Hamzah Hamid (PAN)
Dapil Sulsel III (Gowa-Takalar)
1. Rifail Ka’bah Faizal Hijaz (PPP)
2. Andi Tenri Indah (Gerindra)
3. Husniah Talenrang (PAN)
4. Lukman B Kady (Golkar)
5. Fadilah Fahriana (PKB)
6. Capt Haryadi (Nasdem)
7. Anzar Zaenal Bate (PDIP)
8. Mallarangan (PKS)
9. Rafiuddin (PPP)
Dapil Sulsel IV (Jeneponto, Bantaeng, Selayar)
1. Ady Ansar (Nasdem)
2. Hj Maryani Ali (Golkar)
3. Vonny Ameliani Suardi (Gerindra)
4. Abdul Rahman (PKS)
5. Hamsyah (PPP)
6. Bahtiar (PKB)
7. Alimuddin (PDIP)
Dapil V Bulukumba-Sinjai:
1. H Patudangi (Gerindra)
2. Mizar Roem (Nasdem)
3. Achmad Fauzan Guntur (PPP)
4. Andi Ayu Andira (Golkar)
5. Heriwawan (Demokrat)
6. Andi Muhammad Anwar Purnomo (PKB)
Dapil VI (Maros, Pangkep, Barru, Parepare)
1. Tasming Hamid (Nasdem)
2. Sofyan Syam (Golkar)
3. Andi Nirawati (Gerindra)
4. Andi Muhammad Irfan AB (PAN)
5. Muzayyin Arif (PKS)
6. Havid S Pasha (PKB)
7. Rahmat Muhayang ( PDIP)
8. Muhammad Taufiq Malik (Nasdem)
9. Andi Patarai Amir (Golkar)
Dapil VII Kabupaten Bone
1. Yasir Mahmud (Gerindra)
2. H Muhammad (Nasdem)
3. Andi Tenri Abeng Salangketo (Gerindra)
4. H Syahril (Demokrat)
5. Andi Irwan Wiras (PKS)
6. Andi Putra Batara Lantara (PDIP)
7. Andi Izman Maulana Padjalangi (Golkar)
Dapil Sulsel VIII (Soppeng-Wajo)
1. Sultan Tajang (Gerindra)
2. Andi Muhammad Ikram (Golkar)
3. Andi Ayoga Fadel Akbar (PKB)
4. Ir Selle KS Dalle (Demokrat)
5. Suriadi Bohari (Nasdem)
6. Supriadi Arif (PPP)
7. Andi Saiful (Gerindra)
Dapil XI (Pinrang, Sidrap, Enrekang)
1. Syaharuddin Alrif (Nasdem)
2. Andi Azizah Irma Wahyudiyati (Nasdem)
3. Muhtadin (Demokrat)
4. Zulkifli Zain (Golkar)
5. Muh Yusuf R (Nasdem)
6. Rusdin Tabi (Gerindra)
7. Syukur (Nasdem)
8. Saharuddin (PPP)
9. A Aan Nugraha (Nasdem)
Dapil X (Tana Toraja, Toraja Utara)
1. Fhireno Sakti Bassang (Golkar)
2. Yuniana Mulyana (Demokrat)
3. Yariana Somalinggi (Golkar)
4. Firmina Tallulembang (Gerindra)
5. Yosia Rinto Kadang (Nasdem)
Dapil XI (Luwu Raya)
1. Jasrum (Golkar)
2. Marjono (Gerindra)
3. Zulkifikar Limolang (PKB)
4. Ani Nurbani (Nasdem)
5. Asni (PAN)
6. Esra Lamban (PDIP)
7. Rusli Sunali (PPP)
8. Fadriaty (Demokrat)
9. Marji Rumpak (Hanura)
10. Marten Rampetondok (Golkar)
11. Andi Syaifuddin Patahuddin (PKS)
Nasdem : 17 Kursi
Golkar : 14 kursi
Gerindra : 13 Kursi
PKB : 8 Kursi
PPP : 8 Kursi
Demokrat : 7 Kursi
PKS : 7 Kursi
PDIP : 6 kursi
PAN : 4 Kursi
Hanura : 1 Kursi.(rls)