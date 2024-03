Pemkab Gowa Raih Dua Penghargaan di CNN Indonesia Awards 2024

GOWA, UPEKS.co.id–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa meraih dua penghargaan sekaligus yakni Penghargaan Best Environmental Policy and Sustainability dan Best Culture Preservation, pada CNN Indonesia Awards 2024 dengan tema “Dari Sulsel untuk Nusantara.”

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan di Phinisi Ballroom  Hotel Claro Makassar, Kamis (21/3/2024).

Ia mengatakan penghargaan Best Environmental Policy and Sustainability ini mampu diraih Kabupaten Gowa karena Pemkab Gowa disebut berkontribusi dalam usaha Indonesia mengendalikan perubahan iklim.

“Gowa disebut berhasil mewujudkan Program Kampung Iklim dengan kegiatan penanaman pohon, pengelolaan sampah daur ulang, serta pelibatan pemerintah untuk kepentingan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Tentu penghargaan ini berkat kerja keras seluruh pihak yang ada karena tidak ada kesuksesan yang mampu diraih dengah cara individualistik tapi semua bisa diraih dengan kerjasama dan kolaborasi,” ungkapnya.

Atas penghargaan tersebut, Pemkab Gowa dibawah kepemimpinan Adnan-Kio hingga saat ini telah meraih penghargaan sebanyak 215 baik di tingkat Internasional, nasional maupul lokal (provinsi).

Sementara Direktur CNN Indonesia, Titin Rosmasari mengatakan CNN Awards 2024 ini merupakan pertamakalinya dilaksanakan di Sulsel sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dan private sector yang telah mengimplementasikan praktik good governance secara efektif.

“Event ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi, pembangunan sosial, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia, dan kita yakin tata kelola yang baik menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan atau organisasi dalam mempercepat kemajuan bangsa Indonesia,” katanya.

Pada pelaksanaan CNN Awards 2024 ini turut dihadiri Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Forkopimda Sulsel dan bebrapa Bupati/Walikota Se-Sulsel.(sofyan)