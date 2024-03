Momen Ramadan 1445 H, Program Donasi Insan PLN UID Sulselrabar dan Icon Plus Bantu Nyalakan Sambungan Listrik 219 Rumah

Makassar, Upeks.co.id – Bertepatan dengan Ramadan 1445 Hijriah, PT PLN (Persero) dan Icon Plus melalui program _Light Up The Dream_ melaksanakan penyalaan listrik serentak kepada 219 warga di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Melalui program kepedulian pegawai PLN, keluarga kurang mampu bisa menikmati penyambungan listrik secara gratis. Program _Light Up The Dream_ sendiri merupakan bantuan yang berasal dari donasi pegawai PLN dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan listrik.

Rudiyanto, salah seorang penerima bantuan pemasangan listrik gratis program _Light Up The Dream_ di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mengaku bahagia dengan adanya bantuan pemasangan baru listrik dari PLN.

Bagi seorang petani tersebut, akses listrik di momen Ramadan 1445 H menjadi impian yang diwujudkan menjadi kenyataan. “Terima kasih kepada pegawai PLN atas bantuan listrik gratisnya, sebelumnya saya menyalur dari tetangga untuk mendapatkan listrik dan membayar cukup mahal per bulannya. Sekarang dengan adanya kWh meter sendiri saya bisa membeli token mulai dari Rp 5 ribu. Semoga listrik ini bermanfaat bagi kehidupan keluarga kami,” ujar Rudiyanto.

Apresiasi terhadap Program _Light Up The Dream_ PLN ini juga datang dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Firdaus. Dalam kesempatannya, ia mengapresiasi niat tulus pegawai PLN atas bantuan kepada masyarakat Kabupaten Gowa. “Kami bersyukur atas bantuan PLN di Kabupaten Gowa, semoga masyarakat dapat merasakan manfaat positif dengan hadirnya listrik dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ungkap Firdaus.

Pada kesempatan yang sama General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin menjelaskan bulan Ramadan merupakan momentum untuk insan PLN memberikan manfaat bagi masyarakat utamanya dengan membantu saudara-saudara di sekitar kita.

Salah satu upaya PLN adalah berbagi kebahagiaan dengan mewujudkan mimpi keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia dalam merasakan energi berkeadilan melalui _Light Up The Dream_.

Andy mencatat pada momen Ramadan 1445 H di wilayah kerjanya insan PLN sudah membantu melistriki 219 keluarga secara gratis. “Listrik tidak hanya sebagai penerang tetapi juga berperan bagi peningkatan ekonomi. Dengan adanya listrik anak-anak dapat belajar lebih baik karena listrik merupakan kebutuhan pokok,” ungkap Andy.

“Tujuan kami bersama adalah menumbuhkan semangat berbagi antara sesama untuk meningkatkan taraf hidup saudara kita yg belum mampu, oleh karena itu kita dapat saling bahu – membahu untuk mewujudkan akses listrik bagi masyarakat,” tutup Andy saat melakukan penyalaan listrik simbolis di Kabupaten Gowa.

Sementara itu Senior Manager Icon Plus SBU Sulawesi dan IBT menjelaskan _Light up The Dream_ bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam mewujudkan harapan untuk mendapatkan listrik. “Insya Allah, kegiatan ini akan terus berlanjut dan berkembang. Harapan kami, program ini tidak hanya menghadirkan kebahagiaan serta kehidupan yang lebih baik untuk para keluarga penerima manfaat, tetapi juga menginspirasi lebih banyak pihak untuk berkontribusi dalam mewujudkan akses energi yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Rizky.