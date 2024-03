Maybank Indonesia Perkenalkan Solusi Shariah Wealth Management di Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id– PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Maybank Indonesia) resmi memperkenalkan solusi Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM kepada masyarakat di wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan, di The Rinra Hotel Makassar, Kamis (29/2/2024).

Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM merupakan solusi pengelolaan kekayaan secara holistik, yang tidak hanya membantu nasabah mengembangkan aset tetapi juga mengedepankan aspek spiritual seiring dengan fase kehidupan nasabah.

Solusi Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM pertama kali diluncurkan di Jakarta pada September 2023, serta diperkenalkan kepada nasabah Privilege dan Premier Maybank Indonesia yang peduli terhadap keseimbangan tujuan finasial dan ketenangan spiritual. Selain di Jakarta, solusi Maybank MySWM juga diperkenalkan di Bandung pada November 2023 lalu.

Pengenalan solusi Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM di Makassar dilakukan bersamaan dengan kegiatan sharing session bertajuk “The Story of Quran”, yang menghadirkan penceramah Ustadz Muhammad Fakhrurrazi Anshar.

Turut hadir di dalam acara tersebut, Direktur Human Capital Maybank Indonesia, Irvandi Ferizal, Direktur Operasional Maybank Indonesia, Widya Permana dan Head Shariah Banking Maybank Indonesia, Romy Buchari.

“Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM merupakan solusi keuangan pertama yang diluncurkan ke pasar oleh Maybank Indonesia melalui Unit Usaha Syariah-nya dan merupakan solusi unggulan yang mendiferensiasikan Maybank Indonesia dengan pesaing di pasar. Hal ini berjalan selaras dengan aspirasi Maybank Group melalui strategi M25+ dalam membangun kepemimpinan di industri perbankan syariah di dunia,” ungkap Direktur Human Capital Maybank Indonesia, Irvandi Ferizal.

Irvandi melanjutkan, solusi Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM juga merupakan wujud sumbangsih Maybank Indonesia dalam mendukung roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2022-2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni mewujudkan sektor perbankan syariah yang resilient serta memiliki daya saing tinggi di Tanah Air.

Head Shariah Banking Maybank Indonesia, Romy Buchari menjelaskan bahwa UUS Maybank Indonesia telah menjalankan strategi ‘Shariah First’ sejak 2013, sebagai upaya untuk meningkatkan penetrasi pasar terhadap solusi syariah Maybank Indonesia dengan pendekatan customer centric.

“Solusi pengelolaan kekayaan Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM ini dikemas melalui pendekatan yang berpusat pada hal-hal yang menjadi kebutuhan nasabah, sehingga solusi ini dapat berfungsi secara tepat guna dalam mendukung perencanaan keuangan masa depan nasabah dan relevan, mendampingi setiap tahapan hidup nasabah. Selain itu, inti daripada solusi Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM ialah rasa tenang oleh karena pengelolaannya yang berprinsip syariah tetapi optimal dari segi manfaat,” tegas Romy.

Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM mengusung 5 (lima) pilar pengelolaan kekayaan atau 5 jalan menuju kebaikan, mulai dari wealth creation yang memberikan solusi atas kebutuhan keuangan keluarga, wealth accumulation yang dapat mengoptimalkan investasi berdasarkan prinsip syariah, wealth preservation yang produknya dapat melindungi nasabah dari risiko serta sebagai perlindungan aset nasabah, wealth purification untuk membersihkan harta dan berbagi terhadap sesama, hingga wealth distribution yang dapat membantu mempersiapkan waris.

Pada lima pilar Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM tersebut, UUS Maybank Indonesia menawarkan berbagai macam produk untuk setiap pilarnya yang sesuai dengan tahapan hidup nasabah.

Pada tahap wealth creation, UUS Maybank Indonesia menyediakan produk current account and saving account (CASA) seperti My Plan iB, Maksi iB, Pro iB, My Arafah, TD iB, dan Mortgage iB. Untuk tahap wealth accumulation tersedia beragam produk Shariah Mutual fund, Sukuk, rekening RDN iB.

Tahap berikutnya, wealth preservation, menawarkan produk Bancassurance iB My Protection Bijak II, sedangkan untuk tahap wealth purification, UUS Maybank Indonesia menyediakan produk Solusi Zakat, Infak Sedekah dan Proteksi dengan fitur wakaf. Pada tahap akhir, wealth distribution, tersedia solusi yang akan memfasilitasi nasabah dalam mempersiapkan Wasiat untuk ahli-waris dan penerima lainnya. Ada pun pilar terakhir yaitu, wealth purification dan wealth distribution merupakan key differentiator Maybank ‘Shariah Wealth Management’.

Untuk memperkuat penetrasi pasar dan upaya memperkenalkan solusi Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM lebih jauh, Direktur Operasional Maybank Indonesia, Widya Permana menjelaskan bahwa pihaknya telah membekali sales force dan front liner untuk memberikan pengarahan dan advis kepada nasabah terhadap solusi MySWM tersebut.

“Nasabah yang berminat merancang perencanaan keuangan yang menyeluruh dapat mengakses solusi Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM di seluruh jaringan kantor cabang Maybank Indonesia, baik kantor cabang Syariah maupun Konvensional di Indonesia. Upaya ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung strategi ‘Shariah First’ yakni dengan mengutamakan penawaran solusi berbasis syariah kepada nasabah,” ujar Widya.

“Dengan diperkenalkannya solusi Maybank ‘Shariah Wealth Management’ MySWM, UUS Maybank Indonesia berharap solusi tersebut dapat menjadi jawaban atas kebutuhan keuangan nasabah, khususnya dalam mempersiapkan warisan bagi generasi penerus dan komunitas sekitar, serta sekaligus memberikan kedamaian spiritiual,” pungkas Romy. (rls)