Malam ke-17 Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng Peringati Malam Nuzulul Qur’an 1445 Hijriyah

BANTAENG, UPEKS.co.id – Pemerintah Kabupaten Bantaeng, memperingati malam Nuzulul Qur’an Tingkat Kabupaten Bantaeng pada malam ke-17 Ramadhan 1445 Hijriyah, di Masjid Agung Syekh Abdul Gani Kabupaten Bantaeng, Rabu, 27 Maret 2024.

Penjabat (Pj.) Bupati Bantaeng, Andi Abubakar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Nuzulul Qur’an merupakan salah satu wujud implementasi Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

” Alhamdulillah ke-17 ramadhan ini semoga kita semua menjadi lebih baik, berbahagia, serta memaknai momen Nuzulul Qur’an ini dengan semangat peningkatan amal ibadah dan semoga kita mampu meraih segala kebaikan dan keberkahan di bulan suci Ramadhan ini.” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga diisi Al-mau’idzoh hasanah hikmah Nuzulul Qur’an yang dibawakan oleh Ketua Pembina Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof. Dr. H. Mansyur Ramly.

Beliau menyebutkan bahwa kehadiran Al-Qur’an pertama kali pada bulan suci Ramadhan ialah peristiwa diturunkannya wahyu Allah SWT (AL-Qur’an) kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril AS. secara berangsur-angsur sewaktu Nabi Muhammad Saw berusia 40 tahun ketika sedang berkhalwat di Gua Hira, mengasingkan diri dan berdo’a.

kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan bingkisan dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng kepada perwakilan pengurus Masjid Agung Syekh Abdul Gani, dilanjutkan pula penyerahan hadiah lomba berseri Vol 3 Tahun 2024 yang diadakan oleh Pengurus Masjid Syekh Abdul Gani Kabupaten Bantaeng.(Irwan.Patra)