MAHASISWA POLTEKPAR MAKASSAR RAIH MEDALI PADA AJANG BALI SALON CULINAIRE 2024

Makassar, Upeks.co.id — Mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar Program Studi Seni Kuliner dan Program Studi Pengelolaan Perhotelan mengikuti kompetisi internasional Bali Salon Culinaire 2024 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 8-9 Maret 2024. Bali Salon Culinaire 2024 merupakan kompetisi yang diperuntukkan bagi para professional chef dan mahasiswa bidang kuliner yang mana tahun ini merupakan tahun ke-12 penyelenggaraannya.

Pada tahun ini Poltekpar Makassar mengutus 5 orang mahasiswa dari Prodi Seni Kuliner dan 2 orang dari Prodi Pengelolaan Perhotelan. Seluruh mahasiswa yang mengikuti kompetisi ini bersaing untuk membuat menu makanan terbaik dan berkompetisi dengan mahasiswa dari berbagai kampus pariwisata dan juga Professional Chef dari Hotel dan Restoran ternama baik dari dalam maupun mancanegara seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Mahasiswa Poltekpare Makassar berkompetisi pada dua kelas kompetisi yakni kelas Professional Chefs pada kategori Pasta Main Course Western Style, Hot Cooking Chicken Main Course Indonesian Style, Fruit And Vegetable Carving “Freestyle”, Hot Cooking Western Beef main Course Challenge, Asian Wok Fried Rice, Plated Dessert by Mason and Elle & Vire, serta kelas Young Chef pada kategori Seafood Cooking Challenge, Pasta Main Course Western Style, Chicken Main Course Western Style, Fish Main Course Challenge.

Pada kompetisi tersebut Mahasiswa Poltekpar Makassar berhasil meraih total 3 Bronze Medal dan 4 Award Diploma. Pada kelas Professional Chef mahasiswa Poltekpar Makassar berhasil merai 1 Bronze Medal. Kemudian pada kelas Young Chef mahasiswa Poltekpar Makassar berhasil meraih 2 Bronze medal dan 4 Award Diploma.

Faisal Akbar Zenal selaku Ketua Program Studi Seni Kuliner mengatakan bahwa tujuan mengikutkan mahasiswanya pada kompetisi ini yakni untuk mengembangkan dan meningkatkan bakat serta kompetensi mahasiswa. Seluruh Mahasiswa yang mengikuti kompetisi “Bali Salon Culinaire” ini hanya melakukan persiapan selama dua minggu, mulai dari memikirkan ide menu makanan, uji coba menu, dan Final Trial Menu.

“Sebelum berangkat untuk mengikuti Kompetisi, mereka diberikan tanggung jawab terlebih dahulu untuk memikirkan ide menu makanan yang akan mereka persentasikan sesuai dengan kelas kategori lomba yang telah mereka pilih. Setelah itu, mereka wajib untuk melakukan uji coba menu minimal 3 kali dan terakhir wajib untuk melakukan Final Trial Menu sesuai dengan ketentuan durasi persyaratan lomba” jelas Faisal.

Sementara itu Lily Dianafitri Hasan selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Perhotelan mengatakan bahwa sebagai salah satu kampus vokasi di bidang Pariwisata tentunya Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar tidak mau ketinggalan untuk menjadi bagian dari kompetisi bergengsi yang di selenggarakan oleh Food, Hotel and Tourism Bali (FHBT) bekerjasama dengan Bali Culinary Professional (BCP), Association Of Culinary Professionals (ACP) dan juga World Association Of Chef Societies. Dia ingin mahasiswanya mampu menunjukkan kemampuanya dengan berkompetisi dan bersaing secara langsung tidak hanya dnegan sesama mahasiswa saja tetapi juga dengan para chef professional.

Adapun Mahasiswa yang diikutkan pada Kompetisi tersebut adalah :

1. SITI AISYAH RAHMADI mahasiswa semester 6 Prodi Seni Kuliner mengikuti 2 kelas Kompetisi. Kelas Professional Chefs “Pasta Main Course Western Style” dan kelas Young Chef “Seafood Cooking Challenge”. Pada kompetisi ini berhasil endapatkan Award Bronze Medal Pada kelas Young Chef “Seafood Cooking Challenge”.

2. BONAVENTURA THERESIA AGATHA AZI BHA TEDA mahasiswa semester 6 Prodi Seni Kuliner mengikuti 2 kelas Kompetisi. Kelas Professional Chef “Hot Cooking Chicken Main Course Indonesian Style” dan Kelas Young Chef “Pasta Main Course Western Style”. Pada Kompetisi ini berhasil mendapatkan Award Bronze Medal Pada kelas Young Chef “Pasta Main Course Western Style”.

3. MUTHMAINNAH mahasiswa semester 4 prodi Seni Kuliner mengikuti kompetisi kelas Profesional Chef kategori Fruit And Vegetable Carving “Freestyle” dan berhasil mendapatkan Award Bronze Medal Pada Kategori tesebut.

4. MUHAMMAD NABIL AZHAR mahasiswa semester 4 prodi Seni Kuliner mengikuti 2 kelas kompetisi. Kelas Professional Chefs “Hot Cooking Western Beef main Course Challenge dan Kelas Young Chef “Chicken Main Course Western Style”. Pada Kompetisi Ini Berhasil Mendapatkan Award Diploma Pada Kelas Young Chef “Chicken Main Course Western Style”.

5. TRI SAPUTRA mahasiswa semester 6 Prodi Seni Kuliner mengikuti 2 kelas kompetisi. Kelas Professional Chefs “Asian Wok Fried Rice” dan Kelas Young Chef “Fish Main Course Challenge”. Pada Kompetisi ini berhasil mendapatkan AWARD Diploma Pada Kelas Young Chef “Fish Main Course Challenge”.

6. JASRIANI mahasiswa semester 6 Prodi Pengelolaan Perhotelan mengikuti 2 kelas Kompetisi. Kelas “Plated Dessert by Mason and Elle & Vire“ dan kelas Young Chefs “Pasta Main Course Western Style”. Pada Kompetisi ini berhasil mendapatkan Award Diploma Pada kelas Young Chef “Pasta Main Course Western Style”.

7. MUHAMMAD HASAN FAUZAN FAISAL mahasiswa semester 6 Prodi Pengelolaan Perhotelan mengikuti 2 kelas Kompetisi. Kelas Professional Chef “Hot Cooking Chicken Main Course Indonesian Style” dan kelas Young Chef “Chicken Main Course Western Style”. Pada kompetisi ini berhasil mendapatkan DIPLOMA pada kelas Young Chef “Chicken Main Course Western Style”.