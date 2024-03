Kalla Toyota Hadirkan Smart Upgrade, Beri Kemudahan Pelanggan Berlebaran dengan Toyota Baru

Makassar, Upeks.co.id — Kalla Toyota menghadirkan program program terbaru selama di bulan suci Radaman dan Jelang Idulfitri 2024 bertajuk Lebaran Selebration. Program dengan yang menghadirkan berbagai kemudahan memiliki Toyota ini diperkenalkan dalam konferensi pers di Kalla Toyota Alauddin, Kota Makassar, Selasa (19/3/2024).

Hadir Marketing General Manager Kalla Toyota Suliadin, Branch Manager Kalla Toyota Alauddin Andi Baso Herdi, Customer First Manager Kalla Toyota Abdul Hannan, Sales Head ACC Makassar Mahesa Ramadhan, Marketing Head TAF Makassar Galang Ananta, Marketing Manager New CAR Sulawesi Supriyanto.

Marketing General Manager Kalla Toyota Suliadin, memaparkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat jelang lebaran, Kalla Toyota menghadirkan public display di berbagai lokasi. Selain memberikan kemudahan, Kalla Toyota juga memberikan benefit lebih melalui program Smart Upgrade. Program ini memberi solusi lebih mudah bagi masyarakat yang ingin melakukan upgrade kendaraannya. Di Makassar, public display dilaksanakan di Trans Studi Mall (TSM) Makasssar mulai 20 sampai 31 Maret 2024, dan di Mal Ratu Indah (MaRi) pada 2 sampai 7 April 2024. “Public Display kita adakan di Makassar, Palu, Kendari, Bulukumba, Palopo, dan Bone. Pada prinsipnya, semua cabang kita berikan benefit atau keuntungan program hampir sama,” papar Suliadin.

Dalam sambutannya, Branch Manager Kalla Toyota Alauddin Andi Baso Herdi memperkenalkan showroom Kalla Toyota Alauddin yang hadir dengan tampilan baru dan fasilitas yang lengkap. “Showroom Kalla Toyota Alauddin ini baru direnovasi besar-besaran. Ini kita berikan untuk kenyamanan pelanggan, dan ini bisa dikatakan terlengkap di Indonesia Timur,” katanya.

Pada program ini, Kalla Totota menghadirkan berbagai keuntungan seperti bunga mulai 0 persen hingga 1 tahun.Kalla Toyota senantiasa memberikan kemudahan memiliki kendaraan Toyota melalui proses kredit dengan program bunga 0 persen, melalui paket smartcash berlaku untuk model Avanza, Raize, Rush.

Pelanggan juga bisa mendapatkan kemudahan lewat angsuran mulai Rp3 jutaan yang merupakan program Kalla Toyota melalui paket Smart Upgrade dengan keuntungan lebih mudah upgrade prinsip 3M, yakni cicilan lebih murah 20 persen, JHJ yang menarik, dan kompetitif.

“Smart Upgrade ini merupakan program terbaru Kalla Toyota yang memberikan beragam kemudahan dan kelebihan dalam mengupgrade kendaraan lamanya (Toyota maupun non Toyota), berlaku untuk all model pasenger dengan opsi tenor 3,4, dan 5 tahun,” jelas Suliadin.

Selama event, Kalla Toyota juga menghadirkan berbagai keuntungan dan hadiah menarik, seperti grand prize 3 paket umrag, iPhone 15 dan THR lebaran bagi customer yang melakukan pemesanan selama event.

Customer First Manager Kalla Toyota Abdul Hannan, menambahkan bahwa dalam periode libur lebaran, pihaknya menyediakan berbagai pelayanan khusus bagi konsumen atau pengguna setia Toyota.”Kita sediakan posko pelayanan, ada satu posko yang disediakan yang paling banyak trafic itu di Makassar ke daerah, dan termasuk semua cabang ada piket untuk berjaga melayani pelanggan di jam tertentu,” tambahkan.

Di kesempatan yang sama, Sales Head ACC Makassar Mahesa Ramadhan memaparkan program khusus ACC Makassar spesial Lebaran Selebration. ACC Makassar memberikan paket Gebyar khusus Raize, Avanza, Yarie Cross, Velos dan Rush dengan DP mulai Rp18 jutaan, paket khusus Agya dan Calya DP mulai Rp20 jutaan. Lalu paket Pesta khsuus Raize, Avanza, Yarus Cross, Velos dan Rush DP mulai Rp14 jutaan, paket Pesta khusus Agya dan Calya DP mulai Rp14 jutaan.

“Kemudian ada paket smart upgrade DP mulai 20 persen, paket spektakuler DP mulai 20 persen rate mulai 0 persen, paket spektakuler DP mulai 20 persen, paket smartcash bunga 0 persen, paket Hilux DP mulai 20 persen, dan paket rate 2.17 persen angsuran mulai Rp6 jutaan,” papar Mahesa.

Marketing Head TAF Makassar Galang Ananta, memaparkan bahwa program TAF Makassar juga menghadirkan progtam dengan sejumlah kemudahan.Seperti paket reguler DP mulai 20 persen yang berkaku all type passanger, berlaku juga untuk syaruah dan asuransi all risk. “Ada juga paket spektakuler angsuran mulai Rp4 jutaan, paket spektakuler LCGC dengan free asuransi all rish 1 tahun, paket bunga 0 persen 6 bulan, paket bunga 0 persen 1 tahyn, paket gebyar, paket AO RO Good TAF, dan paket TCM Smart Upgarde,” papar Galang.

Sementara itu, New Car Marketing Manager MUF Sulawesi Supriyanto mengataan bahwa lihaknya juga menghadirkan paket dengan keuntungan yang berlimpah.“Kalla Toyota juga berkolaborasi dengan Mandiri Utama Finance hadir dengan paket reguler DP mulai 15 sampai 25 persen untuk Toyota Avanza, Yaris Cross, Agya dan Calya,” kata Supriyanto.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap seputar Kalla Toyota, pelanggan dapat berkunjung ke website Kalla Toyota di kallatoyota.co.id atau sosial media Kalla Toyota di Instagram @KallaToyotaID, Twitter @KallaToyotaID dan Facebook KallaToyota.me. Dapat pula menghubungi hotline Kalla Care di nomor 04113000103 atau live chat via WhatsApp di nomor 08114414030.