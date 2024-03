IDE by Indosat Business dan Google Cloud Gelar Startup Bootcamp 2024, Berdayakan Bisnis Rintisan Lewat Inovasi dan Wawasan Teknologi  

Jakarta, Upeks – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui Indosat Digital Ecosystem (IDE) by Indosat Business berkolaborasi bersama Google Cloud Indonesia untuk mendukung pemberdayaan bisnis rintisan atau startup melalui program Startup Bootcamp 2024. Program bertemakan “Beyond Limit: Embracing GenAI and The Digital Ecosystem for Your Business” ini merupakan ajang untuk memberikan wawasan inovasi teknologi yang dapat mendukung operasional bisnis dan digitalisasi para pelaku startup. Dalam acara ini, Foundry, menjadi ekosistem untuk mendukung IDE dalam acara ini.

Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, mengatakan, kolaborasi bersama Google Cloud dan Foundry dalam menyelenggarakan Startup Bootcamp 2024 ini merupakan langkah untuk mendukung pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia. Kami percaya, ajang seperti ini dapat mendorong startup turut menumbuhkan potensi ekonomi digital di Tanah Air.

“Hal ini sejalan dengan tujuan besar kami dalam menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” ujarnya, Selasa, 26 Maret 2024.

Startup Bootcamp 2024 menghadirkan para pakar industri untuk berbagi pengalaman, keterampilan, maupun pola pikir digital yang dapat membantu perjalanan bisnis startup. Bersama Google Cloud sebagai partner IDE by Indosat Business, pelaku startup dapat mempersiapkan masa depan dan kesuksesan jangka panjang dengan berbagai solusi operasional bisnis.

Dalam kesempatan ini, IDE by Indosat Business dan Google Cloud memperkenalkan teknologi yang sedang berkembang seperti kemampuan Google Cloud generative AI yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam menjelajah internet dengan lebih mudah, efisien, dan personal. IDE by Indosat Business juga mempersiapkan bisnis startup agar mampu membangun keterampilan yang tepat dan adaptif, untuk dapat menyikapi perubahan dengan cepat.

Fanly Tanto, Country Director Google Cloud Indonesia, mengatakan, Indonesia adalah rumah bagi ribuan startup yang menjadi pendorong pertumbuhan bangsa, penghasil miliaran pendanaan dan penggerak perekonomian digital.

“Di Google Cloud, kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan startup Indonesia dengan kapabilitas cloud dan AI. Bekerja sama dengan perusahaan digital terkemuka seperti Indosat menjadi penyemangat kami untuk senantiasa memberdayakan startup lokal demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami menantikan kolaborasi lainnya di masa yang akan datang,” jelasnya.

Untuk mendukung keberlanjutan bisnis startup, IDE by Indosat Business dan Google Cloud juga meluncurkan produk bundle berupa Google Workspace yang dibuat khusus untuk market small medium business (SMB) maupun startup. Paket ini ditawarkan dengan biaya investasi yang kompetitif dan domain provider untuk menjawab kebutuhan bisnis startup mereka.

Indosat berharap akselerasi digital pelaku bisnis khususnya startup di Indonesia dapat berjalan dengan baik, bersama-sama berbagi ide, edukasi, dan kemitraan bisnis. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini akan belajar dari satu sama lain dan membangun jaringan dan bisnisnya, serta meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan agar menjadi lebih produktif. (mim)