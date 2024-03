Edukasi Safety Riding Astra Honda Nomor Satu di Asia-Oceania

Makassar, Upeks- Komitmen PT Astra Honda Motor (AHM) dalam edukasi keselamatan berkendara semakin terpercaya dan diakui eksistensinya.

Pengembangan materi dan program kampanye edukasi, serta kualitas instruktur safety riding AHM dinobatkan sebagai yang terbaik dan meraih juara di tiga kategori pada kompetisi The 2nd Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2024 di Thailand, 29 Februari – 1 Maret 2024.

Inovasi AHM dalam kampanye pentingnya aman berkendara bagi masyarakat mendapat apresiasi pada ajang bergengsi yang diuji langsung oleh perwakilan juri dari Honda Motor. Co,. Ltd, Asian Honda. Co,. Ltd, dan Suzuka Traffic Education Center. Pada kategori grup ini, Instruktur safety riding AHM, M. Zakky Zulfikar dan Deni Surahman berhasil menorehkan prestasi sebagai pemenang pertama.

Para juri menilai inovasi program edukasi keselamatan berkendara yang dilakukan AHM merupakan terobosan yang sangat positif di mana AHM mengembangkan program edukasi safety riding yang mengacu pada realitas kondisi berbasis studi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor. Pengembangan dilakukan mulai dari konten edukasi, kompetensi instruktur, alat bantu yang dibutuhkan, sampai dengan metode evaluasi untuk pengembangan yang berkelanjutan.

Bukti nyata keunggulan program Safety Riding AHM di tingkat Asia Oceania juga diwujudkan melalui perwakilan kualitas para instruktur binaan AHM yang menjadi garda terdepan kampanye dan pelatihan safety riding sepeda motor. Gelar juara tertinggi pada kelas 150cc berhasil diraih oleh Amizar Maas, instruktur binaan AHM.

Pada kategori ini, Amizar yang menggunakan CB150R berhasil menyisihkan 38 instruktur terbaik lainnya dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, India, dan Taiwan. Berdasarkan hasil penilaian, Amizar pun meraih skor tertinggi dari semua kategori pada kelas ini dan mengantarkannya sebagai juara umum (overall).

“Alhamdulilah setelah melakukan berbagai persiapan dan melalui persaingan sangat ketat dengan instruktur terbaik dari berbagai negara di Asia-Oceania, saya berhasil meraih hasil terbaik. Dengan bekal pengalaman ini, saya semakin termotivasi untuk menyampaikan pengetahuan aman dan tertib berkendara bagi masyarakat Indonesia. Terimakasih atas doa dan dukungannya,” ujar Amizar.

Kebanggaan lainnya juga ditorehkan oleh instruktur Dimas Satria K.P pada kategori Big Bike 500cc. Menggunakan CB 500F, Dimas berhasil mengatasi berbagai tantangan pada kompetisi ini dan meraih juara tiga pada kategori 500cc.

“Ada berbagai tantangan pada kompetisi ini. Saya harus dapat memberikan hasil yang terbaik di tengah suhu Thailand yang cukup panas dan menghadapi para instruktur terbaik lainnya yang turun di kelas Big Bike 500cc. Alhamdulilah saya berhasil mengatasi tantangan ini dan menjalankan strategi dengan baik hingga dapat meraih juara ke-3,” ujar Dimas.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan raihan ini semakin mengukuhkan kualitas instruktur safety riding binaan AHM yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan edukasi keselamatan berkendara di tingkat internasional, khususnya wilayah Asia & Oceania.

Kompetensi mumpuni para instruktur Honda asal Indonesia ini semakin memperkuat upaya perusahaan dalam mengampanyekan keselamatan berkendara bagi masyarakat di Tanah Air. Selaras dengan komitmen kampanye safety riding yang telah dilakukan oleh AHM.

“Prestasi para instruktur ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia. Kami berharap ilmu keselamatan berkendara yang didapat pada gelaran ini dapat ditularkan oleh para instruktur kepada masyarakat, khususnya para pengguna sepeda motor di Indonesia untuk selalu mengutamakan cari aman dan keselamatan saat berkendara,” ujar Andy.

Pencapaian dari para instruktur AHM yang bersaing di ajang The 2nd Asia & Oceania Honda Safety Instructors Competition menjadi bekal kuat saat mereka berinteraksi dengan masyarakat di fasilitas edukasi safety riding terbesar di Asia Tenggara, yakni di AHM Safety Riding Park yang berlokasi di Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. Selain AHM Safety Riding Park, AHM bekerja sama dengan jaringan main dealer sepeda motor Honda di seluruh Indonesia menyediakan 8 Honda Safety Riding Center lainnya yang tersebar di berbagai kota di Indonesia sebagai bentuk konsistensi dalam mengkampanyekan safety riding kepada masyarakat di seluruh Indonesia. (Mimi)