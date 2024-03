Dukung Pemerintah Terapkan Rekam Medis Elektronik (RME) Bidang Kesehatan, XL Axiata – Alita Kolaborasi Luncurkan Solusi “XL Axiata Akses Sehat”

JAKARTA, Upeks.co.id — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Melalui kebijakan tersebut, fasilitas layanan kesehatan diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik yang terintegrasi dengan Platform “SatuSehat” Kemenkes. Untuk itu, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui XL Axiata Business Solutions (XLABS) bekerja sama dengan Alita Praya Mitra (Alita) meluncurkan “XL Axiata Akses Sehat”, layanan konektivitas dan solusi pintar yang dapat melakukan Rekam Medis Elektronik (RME) di bidang kesehatan.

Chief Enterprise Business Officer XL Axiata, Feby Sallyanto bersama Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya melakukan seremoni peluncuran XL Axiata Akses Sehat di Jakarta, Jumat (8/3). Dengan diluncurkannya XL Axiata Akses Sehat, menandai langkah baru dalam memberikan dukungan yang lebih luas bagi akses dan mutu layanan kesehatan di Indonesia.

Feby Sallyanto mengatakan, “Sangat penting keberadaan akses internet yang merata di Indonesia, khususnya dalam mendukung program pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan di faskes. Solusi XL Axiata Akses Sehat yang kami tawarkan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program inklusi akses internet dan layanan kesehatan yang lebih baik.”

Sementara itu, Group Head Enterprise Product and Marketing XL Axiata, Sharif Lukman Mahfoedz, menyebut bahwa solusi XL Axiata Akses Sehat adalah peran aktif XL Axiata dalam mendorong digitalisasi di sektor kesehatan melalui pemanfaatan teknologi terintegrasi. XL Axiata Akses Sehat merupakan kolaborasi antara konektivitas internet dan solusi pintar dalam 1 bundle untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan di Indonesia.

Dalam era di mana teknologi memegang peranan krusial dalam menyediakan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, XLABS bersama Alita, perusahaan sistem integrator penyedia solusi pintar berbasis kecedasan buatan dan Internet of Things (AIoT), mewujudkan ekosistem yang mendukung kesehatan, ekonomi, dan pertumbuhan digital secara keseluruhan.

Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, menekankan, “Koneksi internet yang cepat dan stabil merupakan modal utama dalam pertumbuhan ekonomi digital. Penggunaan solusi kesehatan tidak hanya di rumah sakit, namun diperlukan di fasilitas kesehatan lain, seperti Puskesmas dan Posyandu sebagai garda terdepan tindakan pencegahan dan deteksi dini penyakit yang diperlukan oleh masyarakat. Alita berkomitmen terus berkolaborasi menciptakan solusi yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat Indonesia.”

Kolaborasi antara XLABS, Alita, dan pemangku kepentingan lainnya menandai langkah penting dalam mempercepat transformasi digital di sektor kesehatan Indonesia.

Staf Ahli bidang Teknologi Kesehatan sekaligus Chief Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes RI, Setiaji, dalam sambutan virtual mengatakan, solusi XL Axiata Akses Sehat ini diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di seluruh negeri.

“XL Axiata Business Solutions dan Alita bisa bersama-sama mengeksplorasi inovasi teknologi smart healthcare dengan layanan yang inovatif dan solusi yang cerdas, membuka pintu bagi akses yang lebih mudah dan terjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Solusi cerdas yang mereka tawarkan integrasi informasi efisien antara penyedia layanan kesehatan dan pasien menjadi lebih mungkin, membuka pintu bagi perawatan yang lebih terkoordinasi dan efektif.”

Manfaat yang dihadirkan XL Axiata Akses Sehat

XL Axiata Akses Sehat merupakan perangkat kesehatan berupa alat medik portabel yang didukung oleh solusi pintar berbasis kecerdasan buatan dan IoT (AIoT) serta broadband connectivity dari XLABS. XL Axiata Akses Sehat merupakan salah satu wujud komitmen untuk mendukung pemerintah dalam penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di bidang kesehatan. Perangkat ini dapat dimanfaatkan oleh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia seperti, puskesmas, rumah sakit, apotik, bahkan juga bisa digunakan oleh perkantoran dalam upaya detaksi dini dan pencegahan penyakit.

Sistem kerja XL Axiata Akses Sehat:

XL Axiata Akses Sehat berisi perangkat yang dipakai untuk cek kesehatan pasien.

Data yang diambil dari perangkat dikirim lewat bluetooth ke aplikasi petugas kesehatan.

Data pengecekan kesehatan direkam oleh aplikasi dan dikirim ke cloud server melalui jaringan gigabit internet XLABS.

Pasien secara langsung bisa melihat hasil rekam medis melalui aplikasi.

Kelebihan dan manfaat XL Axiata Akses Sehat:

Kemudahaan dalam pencatatan hasil cek kesehatan.

Terkoneksi dengan RME institusi Kesehatan.

Analisis resiko penyakit masyarakat.

Penyuluhan jarak jauh.

Perangkat mudah dibawa ke mana saja.

Tersedia dua Paket Solusi XL Axiata Akses Sehat:

Paket XL Axiata Akses Sehat + akses internet dengan kecepatan up to 500 Mbps.

Paket XL Axiata Akses Sehat + akses internet dengan kecepatan up to 1 Gbps.

Benefit berlangganan Paket XL Axiata Akses Sehat:

Bandwidth 500 Mbps/1 Gbps.

Set perangkat XL Axiata Akses Sehat.

Platform IoT XL Axiata Akses Sehat.

Warranty & support maintenance

Saat ini berlaku promo untuk berlangganan XL Axiata Akses Sehat, yaitu *gratis 1 bulan hingga 12 April 2024.

*syarat dan ketentuan berlaku.

Sejak diluncurkan, XL Axiata Akses Sehat telah digunakan oleh dua rumah sakit di Manado, Sulawesi Utara, yaitu di RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara dan RS Robert Wolter Monginsidi. Diharapkan ke depan, XL Axiata Akses Sehat dapat semakin banyak dimanfaatkan oleh penyelenggara kesehatan di seluruh Indonesia.