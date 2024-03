Dirut PLN Raih Best CEO of Communications, PLN Jadi Best of The Best Communications dengan 12 Penghargaan dari Menteri BUMN di Ajang BCOMSS 2024

Jakarta, Upeks.co.id – Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo berhasil meraih penghargaan Best CEO Communications dalam ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 yang diselenggarakan di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Kamis (7/3) malam. Dalam ajang apresiasi terhadap praktisi komunikasi dan program keberlanjutan perusahaan di lingkungan BUMN ini, secara total PLN memborong 12 penghargaan dan dinobatkan menjadi _Best of the Best Communication._

Berkat pengelolaan komunikasi korporat yang baik, PLN juga berhasil mendapatkan peringkat 1 dan 3 _Media Relations,_ peringkat 2 dan 3 _Internal Communications,_ peringkat 1 _Social Media Ranger,_ dan EVP Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto sebagai _Best Corporate Communications._ Sementara pada _Sustainability,_