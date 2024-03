BRI RO Makassar Dapat Alokasi KUR 2024 Rp17,1 Triliun, Target Realisasi Rampung Triwulan Ketiga

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Bank Rakyat Indonesia (BRI) Regional Office (RO) Makassar mendapat alokasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2024 senilai Rp17,157 triliun. KUR tersebut akan disalurkan kepada 762.589 dibitur yang berada di wilayah RO Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Ambon Maluku.

Regional CEO BRI Makassar, Hendra Winata mengungkapkan hal itu pada pertemuan dengan peserta jurnalis on site BRI Fellowship 2024 di Bangi Coffee Kawasan Centre Point of Makassar, Senin (18/3/2024). Hadir sejumlah petinggi BRI RO Makassar antara lain, Regional Funding dan and Transacsion Head, Luthfi Riza, Regional Micro of Banking Head Muhammad Adib, Regional Operasional Head Fajar Pramono, Regional SME Banking Head Dian Islami, dan sejumlah petinggi lainnya. Pertemuan tersebut dirangkaikan dengan buka puasa bersama.

Winata optimistis alokasi sebesar itu bisa rampung sebelum tutup tahun 2024 atau sekitar triwulan ketiga. Apalagi, tahun sebelumnya 2023, BRI RO Makassar bisa menyalurkan KUR sebesar Rp17,476 triliun atau sedikit lebih besar dibanding alokasi 2024 ini. “Memang ada penurunan alokasi pemberian KUR ke BRI, termasuk RO Makassar, tapi itu persentasenya sangat kecil,” ungkapnya.

Pencapaian 2023 sebesar Rp17,476 triliun itu, kata Winata, masih didominasi penyaluran di sektor usaha pertanian yang mencapai kisaran 47,5 persen, disusul sektor lainnya seperti perikanan, jasa, dan perdagangan. “Sebagian besar penerima KUR itu adalah pelaku UMKM,” paparnya.

Optimisme Winata untuk merealisasikan KUR 2024 tersebut tak lepas dari program yang telah disusun BRI, khususnya terkait percepatan graduasi atau upaya perluasan jangkauan penerima baru. Selain itu, pihaknya juga sudah memperluas jangkauan nasabah khususnya unbankable dengan menyiapkan sejumlah merchant, terutama agen BRILink di pelosok desa atau daerah pesisir sekalipun.

Tahun ini, lanjut Winata, KUR BRI tetap memprioritaskan KUR Mikro dengan alokasi Rp10 juta hingga Rp100 juta kepada semua sector UMKM, juga KUR Super Mikro yang batasannya sampai Rp10 juta, serta KUR Kecil kepada pelaku usaha produktif dengan besaran alokasi antara Rp100 juta hingga Rp500 juta,

Hal senada juga disampaikan Regional Micro of Banking Head BRI RO Makassar, Muhammad Adib. Dia menyebutkan, khusus KUR di Sulsel, BRI sudah menyalurkan sebesar Rp13,859 triliun. “Sementara pada 2024, kita sudah dapat alokasi KUR untuk Sulsel sebesar Rp12,818 triliun yang akan disalurkan kepada 515.599 debitur,” ujar Adib.

Prinsipnya, kata dia, BRI siap mensupport kebijakan pemerintah khususnya dalam hal penyaluran KUR kepada pelaku UMKM di Sulsel.

Di tempat yang sama, Regional Funding dan and Transacsion Head, Luthfi Riza menyebutkan total rekening tabungan BRI di wilayah BRI RO Makassar saat ini mencapai 15.200.000 dari total penduduk di 4 provinsi, Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Ambon Maluku.

Bila dirata-ratakan, ungkap Luthfi, maka hampir semua penduduk di empat wilayah ini memiliki rekening BRI, baik Simpedes, Britama, Tabungan Haji, Britama Rencana, dan Valas. “Bisa saja dua sampai tiga rekening BRI setiap orang,” kata Luthfi.

Di Makassar saja, kata dia, total penduduk mencapai 1,4 juta lebih dengan total rekening atau kartu debit mencapai 751.000. Artinya, setengah dari jumlah penduduk Makassar itu memiliki rekening BRI. Dengan massifnya masyarakat memiliki rekening BRI, tambah Luthfi, maka bank pihaknya harus memberikan kemudahan untuk bertransaksi, salah satunya melalui ponsel.

“Kita tidak lagi bergantung dengan dompet tapi sama gadget kita. Semua aplikasi BRImo sudah disiapkan sesuai kebutuhan kita. Mau tunai tanpa kartu, bayar segala kebutuhan, bayar pakai QRIS semuanya dimudahkan,” papar Luthfi.

Mantan Pinca BRI Kanca Jombang ini juga juga tak henti merilis program rutin baik edukasi ke nasabah tentang kemudahan bertransaksi dengan sejumlah merchant BRI juga menggalakkan diskon penggunaan merchant di sejumlah counter, pertokoan, rumah makan, travel dan sejumlah tempat. “Ini untuk kemudahan bertransaksi bisa dinikmati oleh seluruh nasabah BRI,” jelasnya. (sg)