Berkontribusi Besar Pada Masyarakat, XL Axiata Raih Tiga Penghargaan Bergengsi  

Jakarta, Upeks–Komitmen kuat PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) dalam menyelenggarajan layanan terbaik bagi pelanggan dan berkontribusi pada masyarakat telah membuahkan apresiasi dari berbagai kalangan. Sepanjang bulan Maret 2024, ada tiga penghargaan yang berhasil XL Axiata raih atas kontribusi bagi kebaikan masyarakat, yaitu Best Women CEO dari Women’s Tabloid Awards, Fortune Indonesia Change the World 2023, dan Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024.

“Kami di XL Axiata senantiasa berupaya keras dan maksimal dalam menjalankan bisnis, melayani pelanggan, dan sekaligus mendukung pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional di bidang telekomunikasi. Berbagai upaya keras dan sungguh-sungguh tersebut telah berbuah kinerja bisnis yang sejauh ini sesuai harapan, kualitas produk dan layanan yang sedikit banyak menyesuaikan dengan ekspektasi pelanggan, serta pemerataan layanan yang sesuai harapan pemerintah. Selain itu kami juga berusaha untuk selalu perduli dan membantu mengatasi problem sosial di masyarakat di mana XL Axiata hidup dan berkembang,”jelas Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, Sabtu 23 Maret 2023.

Berikut ini penghargaan yang XL Axiata terima “Women’s Tabloid Awards” adalah penghargaan yang diterima oleh CEO XL Axiata, Dian Siswarini, atas pencapaian yang luar biasa perempuan di seluruh dunia dalam berbagai bidang profesional, dengan fokus utama pada pemimpin perempuan, wirausahawan, dan bisnis yang dipimpin oleh perempuan. Penghargaan ini diinisiasi oleh Women’s Tabloid di London, Inggris.

“Fortune Indonesia Change The World” merupakan program Fortune Global yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki program berdampak positif dan membuka kesempatan bagi masyarakat, lingkungan, pekerja maupun kinerja dan reputasi perusahaannya secara konsisten. Penghargaan ini diinisiasi oleh IDN Media.

“Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024” diberikan kepada perusahaan yang telah menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) hingga menjadi suatu tantangan yang kompleks, namun dapat diwujudkan dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Penghargaan ini diinisiasi oleh Warta Ekonomi.

Dian mengapresiasi semua kalangan masyarakat yang telah memberikan penghargaan kepada XL Axiata #JadiLebihBaik. Menurutnya, setiap penghargaan yang pihaknya terima tidak hanya merupakan pujian, tetapi tanggung jawab untuk bisa terus mempertahankan prestasi yang diraih perusahaan. Selain itu, sebuah penghargaan juga merupakan kepercayaan kepada Perusahaan. Untuk itu, meskipun bukan perkara mudah, namun XL Axiata akan menjawab semua kepercayaan yang diterimanya dari masyarakat dengan kinerja maksimal di setiap lini bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, #AdaUntukIndonesia.

Apresiasi tersebut diraih melalui mekanisme penilaian yang dilakukan masing-masing penyelenggara. Untuk proses seleksi Womens’ Tabloid meliputi peninjauan menyeluruh terhadap prestasi dan kontribusi nominasi CEO terhadap Sektor Telekomunikasi di Indonesia, yang dilakukan oleh tim evaluasi internal Women’s Tabloid dan dibantu oleh lembaga evaluasi eksternal, panel juri, dan penilaian dari Direktur dan Penerbit Women’s Tabloid. Beberapa kriteria penilaian, antara lain Skill Kepemimpinan, Invoasi dan Visi, Kinerja Keuangan Perusahaan, posisi dan pertumbuhan di pasar, inisiatif Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perusahaan, pengakuan dan penghargaan industri, dan kemitraan dan Aliansi Strategis. Sedangkan Warta Ekonomi proses penilaian dilakukan melalui desk research, quantitative, media monitoring, dan kualitatif. (mim)