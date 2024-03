Ayah Cabuli Anak Kandung di Makassar Dituntut 18 Tahun Penjara

Sebagaimana diatur dalam pasal pasal 81 ayat 3 juncto pasal 76D UU RI no 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2016 tentang perubah kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terdakwa dituntut dalam dakwaan primair.