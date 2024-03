Astra Motor Sulsel Perkenalkan Motor Listrik Honda  EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS di Makassar

Makasaar, Upeks–Astra Motor Sulawesi Selatan main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, secara resmi mengenalkan sepeda motor listrik Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS di Hotel Gammara, Kota Makassar, Kamis (28/3/2024).

Kepala Wilayah Astra Motor Sulawesi Selatan Thamsir Sutrisno menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk mendekatkan Honda Jagoanku, khususnya sepeda motor listrik Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS, kepada masyarakat.

“Kami senantiasa mendekatkan Honda Jagoanku kepada masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS yang merupakan sepeda motor ramah lingkungan di Indonesia,” ucap Thamsir didampingi Marketing Manager Kresna Murti Dewanto, Manager Technical Service and Department Ignatius Nindyatama, Spare Part Manager Agustoni, HSO Head Adm & Finance Sub Dept Evalyn Susilowati, dan Manager Honda Customer Care (HC3), Andre Widya Kurniawan.

Thamsir mengatakan, Honda EM1 e: + Charger hadir dengan harga On The Road (OTR) Makassar Rp46.935.000, sedangkan Honda EM1 e: PLUS + Charger hadir dengan harga OTR Makassar Rp47.435.000.

“Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS dapat menghadirkan sensasi berkendara sepeda motor listrik yang berbeda dengan berbagai keunggulan di segi desain yang compact dan modern, performa mumpuni, serta nyaman digunakan berkendara baik sendiri maupun berboncengan,” tutur Thamsir.

Sementara itu, Marketing Manajer Astra Motor SulSelBar Kresna Murti menjelaskan bahwa PT Astra Motor Honda (AHM) tidak sebatas menghadirkan produk sepeda motor listrik, tetapi juga melengkapi kehadirannya dengan ekosistem menyeluruh dari segi proses produksi yang berkualitas hingga layanan purna jual berdedikasi melalui dealer Honda e: shop demi memastikan pengalaman berkendara konsumen yang menyenangkan bersama sepeda motor listrik Honda.

“Ini tentu saja menjadi bukti dari komitmen AHM dalam menghadirkan pilihan moda transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan di Indonesia, khususnya wilayah kerja kami yakni Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon,” ucap Kresna.

*Tentang Honda EM1 e:*

Memasuki era elektrifikasi, Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS menghadirkan desain modern dan compact yang memperhatikan kenyamanan penggunanya seperti material bahan berkualitas tinggi, digital panel meter, dek kaki luas, penyimpanan di bawah jok, soket pengisi daya USB, hingga pijakan kaki yang nyaman untuk pembonceng.

Tak hanya itu, inovasi utama pada produk ini terletak pada kemudahan opsi pengisian daya baterai yang dapat dilakukan secara langsung dengan off-board charger maupun ditukar melalui fasilitas penukaran baterai, sehingga pengguna dapat memilih pola pengisian daya sesuai dengan aktivitas keseharian yang dimiliki.

Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi langsung di pabrik AHM yang berada di Pegangsaan, Jakarta Utara. Sejarah panjang pengalaman AHM menghadirkan sepeda motor berkualitas tinggi di Indonesia dipadukan dengan jaringan purna jual terluas di Indonesia, memperkuat komitmen kualitas terbaik dan durabilitas tinggi sepeda motor listrik Honda di Tanah Air.

AHM juga menggandeng rantai bisnis lokal dalam produksi sepeda motor listrik sehingga kandungan komponen lokal mencapai angka di atas 40%. Upaya ini sekaligus memenuhi syarat TKDN guna mendapatkan bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik bagi konsumen.

Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS memiliki performa yang halus dan responsif layaknya sensasi menggunakan sepeda motor konvensional yang dihasilkan oleh motor penggerak dengan tenaga maksimal 1,7 kW. Dukungan baterai MPP e: yang dapat dilepas-pasang (detachable) turut memberikan kemudahan konsumen.

Dalam melakukan pengisian daya baterai, konsumen dapat melakukan pengisian daya dengan Honda Power Pack Charger e: dengan waktu pengisian daya 2,7 jam (160 menit) untuk 25%-75% dan 6 jam untuk 0%-100% selain itu konsumen juga dapat mengunjungi Honda Power Pack Exchanger e: untuk menukar baterai yang telah terisi penuh. Baterai MPP e: memiliki perlindungan IP65 yang membuat baterai ini tahan dari debu dan siraman air dari segala arah, serta memiliki standarisasi internasional UNR 136 sehingga memastikan jaminan kualitas dan keamanan baterai MPP e:.

Baterai Honda Mobile Power Pack e: (MPP e:) juga dilengkapi dengan sistem Battery Safety-Lock, membuat baterai ini stabil di tempatnya, memberikan keamanan bagi pengendara.

Honda EM1 e: telah dilengkapi dengan teknologi lampu LED di semua titik pencahayaan. Dalam mendukung mobilitas penggunaannya, sepeda motor listrik berdesain modern-compact ini juga dilengkapi dengan Inner Rack dan USB charger type A. Informasi penggunaan sepeda motor listrik ini telah didukung dengan digital panel meter yang dapat menunjukan kecepatan, jarak, jam, trip meter, pilihan mode daya (Standar dan hemat/ECON) serta indikator baterai.

Pada bagian ruang kaki semakin nyaman dengan desain pijakan yang datar dan luas. Sepeda motor listrik ini juga memiliki jok yang dapat digunakan secara pribadi maupun berboncengan dan memiliki tinggi dari permukaan tanah 135mm. Pada sisi pengereman juga telah dilengkapi dengan cakram depan berukuran 190mm dan drum brake pada sisi belakang yang terkoneksi dengan Combi Brake System (CBS) untuk memperhalus pengereman.

Sementara itu, ban depan berukuran 90/90 dengan velg 12 Inci dan ban belakang berukuran 100/90 dengan velg 10 Inci. AHM menghadirkan Honda EM1 e: sebagai pilihan kendaraan elektrifikasi roda dua yang tepat untuk kehidupan sehari-hari dengan tiga pilihan warna yakni Innovative White, Intelligent Matte Black dan Smart Red. Sementara itu, Honda EM1 e: PLUS hadir dengan pilihan warna Excellent Matte Silver. (#)