Asmo Sulsel Kampanyekan Safety Riding kepada Komunitas dalam New Stylo 160 Everywhere di Kendari

Makassar, Upeks–Astra Motor Sulawesi Selatan main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, secara konsisten mengampanyekan edukasi safety riding di berbagai kegiatan.

Hal ini dilakukan untuk menekan potensi kecelakaan pengendara sepeda motor di jalan raya sekaligus mewujudkan Bangga Menjadi Generasi #Cari_Aman.

Teraktual, Asmo Sulsel memberikan edukasi safety riding kepada komunitas Ikatan Motor Honda Kendari dalam acara New Stylo 160 Everywhere di Kendari. Sebanyak 35 anggota Ikatan Motor Honda Kendari mengikuti edukasi safety riding tersebut.

Instruktur Safety Riding Asmo Sulsel Wanny menuturkan, edukasi safety riding menjadi ruang sekaligus komitmen Asmo Sulsel untuk memperkaya pengetahuan dan kemampuan komunitas memprediksi bahaya saat berkendara.

“Konsistensi mengampanyekan pentingnya keselamatan berkendara menjadi bukti Semangat Sinergi Bagi Negeri sekaligus memperkuat image Bangga Menjadi Generasi Cari_Aman,” kata Wanny.

Menurut Wanny, edukasi safety riding juga dapat meningkatkan peran dan kontribusi komunitas dalam mewujudkan Generasi Cari_Aman. Sebab, keterampilan anggota komunitas dalam berkendara semakin komprehensif.

“Komunitas sepeda motor Honda menjadi contoh atau role model dalam berkendara dengan aman di jalan raya. Karenanya, kapasitas dan kapabilitas berkendara komunitas harus terus ditingkatkan. Edukasi safety riding ini jadi salah satu upayanya,” tuturnya.

Selain itu, Wanny juga menyatakan bahwa komunitas sepeda motor Honda dapat menjadi agent of change yang berkontribusi memperkuat kemampuan berkendara masyarakat secara luas.

“Kami harap komunitas sepeda motor Honda ini terus menularkan semangat safety riding kepada masyarakat luas, terutama keluarga. Jika itu dilakukan, maka Safety Indonesia dapat terwujud,” ucapnya.

Marketing Manager Sultrabon Adrian Arlim menyatakan hal yang serupa. Menurutnya, keselamatan berkendara menjadi hal krusial yang wajib dipenuhi oleh semua pengendara, khususnya komunitas sepeda motor Honda.

“Menerapkan safety riding dengan baik dan benar selama berkendara di jalan raya menjadi keharusan bagi semua elemen masyarakat,” ucap Adrian.

Selain edukasi safety riding, Asmo Sulsel juga menggelar banyak aktivasi dalam New Stylo 160 Everywhere. Salah satunya band performance dengan mengundang beberapa musisi dan band, seperti Band Saily, Kita Band, Zavier Band, Achi, dan Arul Pranaja.

New Stylo 160 Everywhere sendiri menyambangi enam lokasi di Kendari. Pada Sabtu (2/3/2024), New Honda Stylo 160 siap meriahkan Mondae Coffee, Kopi Kita 2, dan Universe Coffee. Sementara pada Minggu (3/3/2024), New Honda Stylo 160 akan tampil di Coffee 2-1, Lapak Tikungan, dan Ara Ara Coffee.

Adrian mengatakan, New Stylo 160 Everywhere digelar untuk mendekatkan skutik premium fashionable 160cc pertama di Indonesia, New Honda Stylo 160, kepada masyarakat.

“Ini menjadi upaya kami untuk mendekatkan Honda Jagoanku kepada masyarakat yang ingin merasakan sekaligus memiliki motor New Honda Stylo 160 yang baru diluncurkan di wilayah kerja Asmo Sulsel beberapa waktu lalu,” ucapnya.

New Honda Stylo 160 dipasarkan dengan dua tipe yakni ABS dan CBS. Tipe ABS dipasarkan Rp 32.410.000 (On the road Sulawesi Selatan). Pada tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 29.440.000 (on the road Sulawesi Tenggara). (jar)