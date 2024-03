ARYADUTA BERBUKA PUASA DENGAN MENU BBQ DAN HIDANGAN KESEHATAN

Indonesia, Upeks.co.id– Aryaduta dengan bangga mengumumkan kampanye #RamadanSehat untuk menginspirasi gaya hidup sehat selama bulan Ramadan. Sebagai bagian dari kampanye Tjakap Djiwa yang berlangsung sepanjang bulan April, Aryaduta menawarkan berbagai paket menginap disertai aktivitas kebugaran dan pilihan makanan sehat di seluruh hotel dan pusat rekreasinya.

“Kami percaya akan pentingnya menjaga kebugaran dan kesehatan selama bulan puasa.” ujar Arthur Situmeang, selaku Group Director of Marketing and Communications Aryaduta Hotels. “Selama bulan Ramadan, Aryaduta akan menyediakan berbagai kegiatan kebugaran yang cocok untuk seluruh tamu. Selain itu, menu iftar atau sajian berbuka puasa dengan berbagai tema menarik dan harga yang terjangkau juga disuguhkan dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehat setelah seharian berpuasa.” tuturnya.

Aryaduta Makassar sendiri mempersembahkan BBQ all you can eat dengan tema ‘Teras Ramadan’ yang kami sesuai dengan konsep berbuka puasa yang terletak di Teras Restauran Bellini. Menyajikan beraneka macam menu BBQ dan menu sehat, Teras Ramadan ini juga memiliki atmosphere yang nyaman, karena tamu bisa menikmati alunan live musik Islamic, serta pemandangan sunset Losari yang sangat indah sambil berbuka puasa. Menu BBQ all you can eat yang kami sajikan sangat berfareatif, mulai dari Ta’jil, aneka Sushi, aneka gorengan, makanan pembuka, aneka pilihan es, aneka seafood, steak, kambing guling, baroncong, dan masih banyak lagi menu-menu yang menggiurkan. Kami juga menyediakan menu spesial ditahun ini yaitu korner menu makanan yang sehat sesuai dengan tema besar Aryaduta Hotel Group yaitu Tjakap Jiwa. Semua sajian menu ini dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau yaitu Rp. 185.000,-net/pax dan spesial paket untuk pemesanan minimum 30 pax hanya Rp. 175.000,net/pax termasuk penggunaan ruang meeting, jika diperlukan.

Untuk paket kamar, kami meluncurkan 2 macam promosi, yaitu paket kamar termasuk dengan Sahur, dan paket kamar termasuk dengan Sahur dan Buka Puasa untuk 2 orang. Harganya juga sangat terjangkau, mulai dari Rp. 785.000,-net/malam dan Rp. 1.400.000,-net/2 malam.

Kami berharap paket Ramadan yang kami siapkan ini bisa menjadi pilihan utama berbuka puasa, dilengkapi dengan musholla baru yg luas dan nyaman untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga tercinta atau kolega anda, apalagi kami telah melakukan renovasi pada area kolam renang kami, yang mana ditahun-tahun sebelumnya area ini selalu menjadi prioritas booking setiap hari selama bulan Ramadhan, karena tempatnya sangat nyaman, mendukung konsep BBQ yg menghadap langsung ke Pantai Losari. Ungkap Erwin Arsyad selaku GM Aryaduta Makassar.

Aryaduta Makassar, tujuan tepat untuk menginap ataupun bersilaturahmi sambil berbuka puasa dengan keluarga, teman, dan yang terkasih. Untuk informasi lebih lanjut mengenai paket Ramadan dan iftar yang tersedia di unit Aryaduta terdekat, silakan kunjungi website kami di www.aryaduta.com atau hubungi kami melalui Whatsapp atau telephone langsung ke no. +62 811-4170-7555 (Reservation) atau +62 811-4620-555 (Bellini Restaurant)

About Aryaduta Makassar

Aryaduta Makassar is just 20 20-minute drive from Sultan Hasanuddin International Airport. Located near the central business district, banks, and various tourist attractions such as losari beach platform, Fort Rotterdam, Bosowa Indah Beach, and Trans Mall. Aryaduta Makassar has 224 rooms which are nice, clean, comfortable, and very spacious to enhance your experience while staying here. Bellini restaurant serves guests with a good variety of both hot and cold foods by our professional service team. You will be amazed by the sunset view from your room. The hotel’s nice and efficient staff will make sure you get the best service possible.

About Aryaduta Hotel Group

Aryaduta has been synonymous with classic-contemporary Indonesian hospitality since 1976, providing ‘Iconically Indonesian, Globally Inspired’ experiences at ten distinct hotels and resorts located in strategic cities in Indonesia.

Aryaduta embodies the essence of Indonesian hospitality in every element of our services, making it our absolute passion to ensure our guests feel at home. All while celebrating Indonesia’s cultural heritage in hotels and resorts around Indonesia.