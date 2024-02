The Hive @Metro, “Triple Key” Tiga Kemudahan dalam Satu Hunian

Makassar, Upeks–The Hive @Metro di Kawasan 1000 HA Kawasan pengembangan PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk (GMTD), mengawali momentum awal tahun dengan menghadirkan peluang investasi ruang usaha baru yang berkualitas dengan desain modern yang menawarkan berbagai kemudahan dalam beraktivitas.

Dibuka dengan sambutan yang hangat dari COO GMTD Eason Phan dan Jopy Rusli, CMO PT. Lippo Karawaci dalam Product Knowledge yang dihadiri 350 partisipasi online dari agent, bank, karyawan, member club dan partner Tanjung Bunga menerangkan bahwa pengembangan kali ini berada di Lokasi The Dragon Head of Makassar, kali ini GMTD membuat The Hive @Metro “Lifestyle SO.HO in The Heart Of Tanjung Bunga”.

“Sebuah hunian yang mengusung konsep Triple Key : Home, Office, Shop. Menggabungkan tiga kemudahan dalam satu hunian,” ujarnya.

Tiap lantainya dihubungkan dengan tangga yang memiliki akses terpisah sehingga memudahkan penghuni dalam beraktifitas & 3 utilitas yang terpisah masing-masing di setiap lantainya di antaranya listrik, air, internet & TV kabel.

SOHO The Hive @Metro dipasarkan perdana dengan 2 pilihan tipe yaitu Tipe Hive Standar dan Hive Corner dilengkapi dengan backyard, 3 full bathroom, opsi teras di lantai bawah dan extra lebar varian di samping untuk tipe corner.

The Hive @Metro ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 2,6 milyaran, harga sudah termasuk PPN, BPHTB, & biaya sertifikat. Hanya 22 unit dibuka untuk jualan Tahap 1 dan saat ini pembelian Booking Fee sebesar Rp 10 juta dengan promo subsidi biaya KPR dan Bisnis Insentif sebesar Rp25 juta ditawar khusus kepada pembeli yang bertransaksi sepenjang periode launching.

GMTD menawarkan berbagai kemudahan cara pembayaran termasuk tawaran KPR khusus dari Bank-Bank terkemuka di Indonesia.

“Tanjung Bunga terus mengeluarkan produk-produk yang inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pengusaha-pengusaha milenial masa kini,”ujar Ringgas Consumer Lending Business Bank BNI.

Product Knowledge The Hive @Metro ditutup dengan sesi tanya jawab dari para audience dengan penuh antusias dan feedback yang luar biasa. (rls)