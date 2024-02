Kalla Toyota Gelar Public Display Dragon Warrior, Promo DP Mulai Rp 10 Jutaan

Makassar, Upeks.co.id — Menyemarakkan hari raya imlek, Kalla Toyota menggelar public display dengan tema Dragon Warrior. Berlokasi di Trans Studio Mall dari tanggal 8-18 Februari, masyarakat dapat berkunjung dan melihat langsung fitur dari line up Toyota yang ditampilkan. Tak hanya itu, Kalla Toyota juga menghadirkan promo spesial membawa pulang Toyota impian dengan DP mulai Rp10 jutaan, subsidi tukar tambah hingga Rp 5 jutaan hingga bunga mulai 0% hingga 1 tahun. Promo ini sudah termasuk gratis servis berkala 3 tahun atau hingga servis ke-7.

Media Relation Officer Kalla Toyota Andi Chairiza Bahrun menjelaskan, pada gelaran Public Display Dragon Warrior ini, Kalla Toyota juga memberikan benefit spesial berupa angpau dengan nilai total puluhan juta rupiah. Dan bagi pelanggan yang membeli Toyota di bulan Februari, Kalla Toyota memberi kesempatan bagi pelanggan memenangkan Moped Genio Easton X1, logam mulia berupa emas 5 gram, samsung Smart TV 43 inch hingga voucher suka suka-suka dengan nilai total jutaan rupiah. Promo ini berlaku untuk pembelian Toyota Agya, Calya, Veloz, Avanza, Raize, Rush, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova G Diesel dan Dyna.

“Public Display kali ini menampilkan line up terbaik dari Toyota, diantaranya All New Land Cruiser, All New Agya GR, New Rush, New Veloz, All New Yaris Cross, All New Raize hingga All New Innova Zenix,” ujarnya, Kamis 16 Februari 2024.

Kalla Toyota juga menghadirkan test drive All New Kijang Innova Zenix, Yaris Cross dan All New Agya bagi pelanggan yang ingin mengendarai langsung di lokasi event. Ada begitu banyak activity seru yang dapat diikuti oleh masyarakat umum diantaranya Punch Needle, Playing with The Beads, Makin Chinese Hanging Decoration, Making Chinese Lantern dan banyak lagi.

Kalla Toyota juga menghadirkan Service Area dan Bazaar Mobil Bekas berkualitas.

“Bagi pelanggan yang memiliki mobil lama all brand juga dapat menukarkannya dengan Toyota terbaru melalui program Tukar Tambah Lebih Hoki dengan subsidi hingga lima jutaan rupiah,” terangnya.

Promo ini berlaku untuk tukar tambah ke unit Totota Corolla Cross, Innova, Yaris Cross, Veloz, Avanza, Raize, Rush, Yaris, Fortuner serta tambahan subsidi 2 juta rupiah untuk model Toyota Agya.