IKA SMAPAT Makassar Gelar Seminar dan Penyuluhan tentang Penggunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiptif

Makassar, Upeks.co.id — Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Makassar atau IKA SMAPAT Makassar (sapaan akrab) telah melakukan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan di AULA SMA Negeri 4 Makassar (20/2/2024). Diantaranya:

Seminar dan Penyuluhan tentang Penggunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiptif.

Pelatihan Pembuatan Sabun Cair/Detergen Cair. Pemutaran Trailer Movie “Don’t Ever Take My Home”.

Pada kegiatan penyuluhan Narkoba menghadirkan pemateri dari salah satu Pembina IKA SMAPAT Makassar H. Ibrahim Saleh, SE.,MBA.,MM, Alumnus 75) dengan tema “Dampak Sosial Penggunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiptif.”.

Ibrahim Saleh pernah menduduki jabatan struktural diantaranya: Pada tahun (2018 – 2020) Widyaiswara BPSDM Prov. Sul-Sel, Sekda Kota Makassar (2014-2017), Asisten Ekonomi Sekkot Makassar (2013 – 2014), Kepala Bappeda Kota Makassar (2011 _ 2013), Kepala Dinas Sosial Kota Makassar (2007 _ 2011).

Ibrahim dikenal sebagai salah satu alumnus senior yang banyak meluangkan waktu untuk membina Pengurus IKA SMAPAT Makassar yang di nakhodai oleh Hj. Normawati Ridwan, SH. Pemateri yang kedua ialah Najamuddin, SH.,MH (Alumnus 82) dengan tema “Pandangan Hukum Penggunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiptif”.

Pemateri yang dikenal memiliki hobi bermain Bulutangkis kelahiran Makassar, 26 Maret 1962 yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara sekaligus Jaksa sejak tahun 1998-sekarang, Kuasa Hukum Pemda Maros (2004-2009), Kabid. Advokasi PERADI 2019-sekarang, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wil. Muhammadiyah 2020-sekarang, Direktur LBH Muhammadiyah Wil. SulSel-sekarang dan dia juga tercatat sebagai Ketua Kompartemen III IKA SMAPAT Makassar-sekarang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kerja IKA SMAPAT Makassar Bid. III yang diketuai oleh Wahyu Munandar sekaligus moderator pada kegiatan penyuluhan tersebut. Kegiatan ini terinisiasi oleh maraknya kasus penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja yang masih berstatus pelajar/siswa.

Tampak pada kegiatan ini menghadirkan salah satu motivator kakanda Jamal (Alumnus 87) yang dengan bijak menyampaikan pengalamannya keluar dari jeratan Narkoba.

Diharapkan agar para siswa dapat memetik pelajaran hidup untuk dapat menjauhi barang haram (tanda petik) tersebut. Kak Ibhe (sapaan akrab) menyimpulkan agar menyatakan “Stop Terhadap Narkoba” karena dapat membawa kesengsaraan bukan hanya diri sendiri tapi keluarga dan kehidupan sosial akan mengucilkan.

Kak Naja (sapaan akrab) juga menghimbau kepada seluruh siswa/i agar tidak terpengaruh dengan bujuk rayu dari pihak manapun untuk terlibat pada peredaran Narkoba karena semua pihak baik pemakai, pengedar, kurir dan bahkan Produsennya akan berhadapan dengan pidana hukum yang sangat berat.

Setelah kegiatan Ketua IKA SMAPAT Makassar Hj. Normawati Ridwan, SH memberikan cenderamata kepada SMA Negeri 4 Makassar yang diterima langsung oleh Kepala Sekolah Drs. H. Andi Supardin Gading, M.Pd dan memberikan penghargaan sertifikat kepada masing-masing pemateri dan moderator.

Pada hari yang sama dilaksanakan pula kegiatan Pelatihan Pembuatan Sabun Cair/Detergen Cair yang dilaksanakan di Sekretariat IKA SMAPAT Makassar yang berada dilingkungan sekolah SMA 4 Makassar.

Kegiatan ini sasarannya adalah para alumni yang tujuannya dapat memberi inspirasi tentang peningkatan produktifitas UMKM yang diinisiasi oleh kompartemen II Hj. Fauziah, SE.,S.Sos (ketua) dan sekalius moderator pada kegiatan ini.

IKA SMAPAT berharap dengan adanya pelatihan ini maka para peserta diharapkan dapat mengembangkan produk sabun/detergen cair ini dan mampu menmbentuk lapangan kerja bagi para alumni baik dalam bidang usaha laundry dan wirausaha dalam bentuk lain.

Kegiatan ini menghadikan narasumber Ibu Norma Zainuddin Owner N-Klin UKM Nurul Perintis. Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.30-12.15 WITA dengan membagi 5 kelompok dan masing-masing kelompok dibimbing untuk membuat detergen/sabun cair dengan bahan yang telah ditentukan takarannya.

Kegiatan ketiga ialah pemutaran trailer movie dengan tajuk “Don’t Ever Take My Home” yang disponsori oleh IKA SMAPAT Makassar.

Pemutaran trailer ini dilaksanakan setelah kegiatan Penyuluhan selesai sehingga para siswa dapat menyaksikan dan berkenalan langsung dengan beberapa talent-talent movie tersebut yang dipimpin oleh produser Harry Maverick (Alumnus 2003), A. Marhamatul Aulia (aktris), Tajuddin Anshari Bare Ghurdi (aktor), Putra Pradana (aktor) dan Yaumil Nur Awal (aktor). Trailer ini sengaja diputar di depan para siswa agar dapat menstimulasi minat mereka pada dunia peran dan jika serius maka dapat dibina pada sanggar yang telah dibentuk untuk membina para talent-talent berbakat di kota makassar.

Pengurus IKA SMAPAT sangat mengapresiasi karya ini sehingga berencana akan melakukan nobar di studio movie seperti XXI dan Studio 21 jika telah release jadwal penayangannya.

IKA SMAPAT Makassar adalah organisasi yang menghimpun para alumni untuk dapat mengembangkan potensi diri dengan mewujudkannya dalam berbagai program kerja sehingga dapat bermanfaat bagi para alumni itu sendiri dan almamater sekolah tercinta SMA Negeri 4 Makassar. Program-program kerja yang telah terlaksana merupakan wujud untuk mempersatukan dan memperkuat silaturahmi seluruh alumni lintas Angkatan dan juga dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain sebagai wujud korelasi antar Ikatan Alumni dengan sekolah dapat saling mendukung. IKA SMAPAT Makassar mendapat penghargaan sebagai Study Benchmarking yaitu studi banding dengan mengukur kegiatan organisasi terhadap proses yang terbaik sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja antar Ikatan Alumni dan Sekolah. Hal ini terbukti IKA SMAPAT Makassar pernah mendapat kunjungan resmi dari Prov. Sulawesi Utara dan Barat yang dipimpin oleh kepala dinas Pendidikan masing-masing Provinsi beserta rombongan Kepala Sekolah. Dalam kunjungannya ke sekretariat IKA SMAPAT Makassar mereka menilai bahwa seperti inilah seharusnya korelasi antar Ikatan Alumni dan Sekolah yang masing-masing memiliki ketergantungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Sebuah kebanggan bagi IKA SMAPAT Makassar dapat menginspirasi Lembaga lain untuk sama-sama mengembangkan almamater dan alumni.(rls)