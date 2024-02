Hanya di Kalla Toyota Tukar Tambah Lebih Mudah Melalui Smart Upgrade, Solusi Mudah Naik Kelas

Makassar, Upeks.co.id — Kalla Toyota menghadirkan program terbaru di bulan Februari ini, Smart Upgrade dengan tagline Solusi Mudah Naik Kelas. Program ini memberikan beragam kemudahan dan kelebihan bagi pelanggan untuk melakukan upgrade kendaraan lamanya semua merk. Program ini berlaku untuk all model passenger car dengan opsi tenor mulai 3 hingga 5 tahun.

Suliadin, selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan bahwa ada tiga kelebihan dari program Smart Upgrade, diantaranya yg pertama lebih mudah upgrade kendaraan dengan prinsip 3M (Mudah, Murah, Maksimal). Kedua program ini hadir dengan cicilan lebih hemat 20% dan ketiga jaminan harga jual kembali yang lebih menarik dan kompetitif.

“Melalui Smart Upgrade, pelanggan dapat dengan mudah naik kelas type kendaraannya, cicilan akan lebih murah dibanding paket reguler dengan tenor yang sama. Proses trade in akan sangat mudah dan bebas ganti mobil maksimal 1 tahun sebelum masa tenor berakhir atau di tahun ke 4 & ke 5. Pelanggan juga tidak perlu lagi bingung untuk mau jual mobil lamanya dengan adanya Toyota Trust. Pelanggan akan mendapatkan manfaat yang maksimal dengan jaminan harga jual dimasa depan melalui Kalla Toyota Trust,” pungkasnya Suliadin.

Andyka Susanto selaku West Regional General Manager Kalla Toyota menambahkan, bahwa dakam menyemarakkan hari raya imlek, Kalla Toyota menggelar public display dengan tema Dragon Warrior. Berlokasi di Trans Studio Mall dari tanggal 8-18 Februari, masyarakat dapat berkunjung dan melihat langsung fitur dari line up Toyota yang ditampilkan. Tak hanya itu, Kalla Toyota juga menghadirkan promo spesial membawa pulang Toyota impian dengan DP mulai 10 jutaan rupiah, subsidi tukar tambah hingga 5 jutaan rupiah hingga bunga mulai 0% hingga 1 tahun. Promo ini sudah termasuk gratis servis berkala 3 tahun atau hingga servis ke-7.

Public Display kali ini menampilkan line up terbaik dari Toyota, diantaranya All New Land Cruiser, All New Agya GR, New Rush, New Veloz, All New Yaris Cross, All New Raize hingga All New Innova Zenix. Kalla Toyota juga menghadirkan test drive All New Kijang Innova Zenix, Yaris Cross dan All New Agya bagi pelanggan yang ingin mengendarai langsung di lokasi event. Bagi pelanggan yang memiliki mobil lama all brand juga dapat menukarkannya dengan Toyota terbaru melalui program Tukar Tambah Lebih Hoki dengan subsidi hingga lima jutaan rupiah.

Abdul Hannan selaku Customer First Manager Kalla Toyota dalam presentasinya memaparkan, ada beragam benefit yang ditawarkan layanan T-Care. Untuk etiap pembelian mobil baru untuk Agya dan Calya, Kalla Toyota menyediakan paket suku cadang untuk service ke-2 s.d ke-7 (max 3 tahun/60.000 KM) dengan Harga Paket Agya MT/AT & Calya AT sebesar Rp 2.700.000 dan Calya MT sebesar Rp 2.800.000. Program ini juga hemat biaya perawatan berkalam opsi ciiclan bersama kredit mobil hingga bebas kenaikan harga suku cadang.

Galang Ananta selaku Marketing Head Toyota Astra Finance (TAF) Makassar mengungkapkan, bahwa pelanggan dapat membeli Toyota secara kredit dengan menggunakan paket cicilan dari TAF. Melalui paket Spektakuler pelanggan dapat membawa pulang Toyota Avanza, Veloz, Rush dan Raize dengan angsuran mulai 4-5 jutaan rupiah. Termasuk asuransi All Risk hingga 2 tahun, DP mulai 10-25%.

Ollson Supono selaku Branch Head Astra Credit Company (ACC) Makassar memaparkan, ACC memberikan paket Gebyar dengan DP mulai 20 jutaan rupiah untuk Toyota Agya dan Calya. Paket Smart Upgrade khusus untuk AlL Type Passenger Car Toyota dengan DP mulai 20%. Promo ini berlaku untuk Toyota Agya, Calya, Avanza, Rush dan Raize.

Rudy selaku perwakilan Mandiri Utama Finance (MUF) Makassar dalam sambutannya mengatakan bahwa, Kalla Toyota juga berkolaborasi dengan Mandiri Utama Finance (MUF) dengan paket reguler DP mulai 15-25% untuk Toyota Avanza, Yaris Cross, Agya dan Calya.