Dispustaka Enrekang Terus Berbenah Tingkatkan Pelayanan 

ENREKANG, UPEKS.co.id — Untuk mendorong masyarakat agar aktif berkunjung, memanfaatkan layanan dan berkegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang melalui layanan Perpustakaan Umum terus berbenah diri.

Dalam sebulan terakhir di awal tahun 2024 ini, Dispustaka Enrekang telah memfasilitasi beberapa kegiatan, di antaranya Kunjungan Belajar dari anak-anak TK, Story Telling di Ruang Baca Anak, kegiatan pembelajaran dari pelajar dan mahasiswa yang hampir tiap pekan selalu didatangi.

Selain itu, ada pula bincang buku bersama klub baca, Sosialisasi dan Try Out Masuk PTN, bimbingan belajar IT serta bimbingan praktik pemanfaatan aplikasi digital, bahkan ada beberapa aktivitas yang di lakukan oleh para pustakawan, yakni promosi koleksi baru perpustakaan melalui konten Youtube dan Instagram Dispustaka Enrekang.

Pada hari Rabu, 31 Januari 2024, misalnya terdapat dua kunjungan berkelompok yakni kegiatan pembelajaran oleh para peserta didik SMK PGRI Enrekang di Ruang Baca Umum dan Bimbingan Mahasiswa Perpustakaan.

” Kunjungan mereka dalam rangka praktik pengunaan aplikasi Pengklasifikasian Elektronik dan Aplikasi Pengatalogan. Dalam kegiatan itu, pustakawan memberikan pendampingan dalam pemanfaatan buku bacaan dan menjelaskan secara detail mengenai pengunaan aplikasi tersebut”. Kata Kepala Dispustaka Enrekang Amrullah.

Antusias berkunjung dari masyarakat, khususnya para pelajar ke Perpustakaan Umum, tak lepas dari adanya pelayanan dan fasilitasi yang membuat pemustaka semakin nyaman. Hal tersebut juga menjadi konsen dari Plt. Kepala Dispustaka Amrullah, S.Si, yang terus memacu para pustakawan dan petugas perpustakaan untuk memberikan layanan yang maksimal.

“Kami memang terus menyemangati para pustakawan atau petugas perpustakaan agar memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita, memastikan dapat mengakses bacaan dengan nyaman” ujar Amrullah.

Ia pun mengharapkan agar setiap sekolah yang ada di Kabupaten Enrekang dapat mengajak peserta didiknya untuk berkunjung ke perpusda, baik melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun sekedar baca-pinjam buku.

Sejalan dengan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Ia juga mengajak secara luas kepada masyarakat yang ingin menjadikan perpustakaan sebagai tempat berkegiatan yang positif, utamanya dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan.

“Silahkan bila ada yang ingin berkegiatan di perpustakaan, baik itu kunjungan belajar atau kegiatan berlatih apa saja yang mau dilaksanakan untuk mengembangkan skill masyarakat kita” ajaknya kepada salah seorang Pengunjung di sela-sela memantau pelayanan. (Sry)