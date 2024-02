Asmo Sulsel Akan Gelar Regional Public Launching New Honda Stylo 160 di Makassar

Makassar, Upeks– Astra Motor Sulawesi Selatan main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, akan menggelar regional public launching New Honda Stylo 160 pada 24-25 Februari 2024 di Atrium Trans Studio Mall Makassar.

Kepala Wilayah Astra Motor Sulawesi Selatan Thamsir Sutrisno menuturkan, regional public launching tersebut menjadi salah satu ruang untuk mendekatkan Honda Jagoanku, khususnya New Honda Stylo 160, kepada masyarakat.

“Kami juga senantiasa mendekatkan Honda Jagoanku kepada masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor New Honda Stylo 160 yang merupakan skutik premium fashionable 160cc pertama di Indonesia,” ucap Thamsir.

Thamsir pun mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Makassar dan sekitarnya, untuk mengujungi regional public launching New Honda Stylo 160. “Mari menambah gaya hidupmu lebih lengkap bersama motor Honda Premium Matic,” ucapnya.

Sementara itu, Marketing Manajer Astra Motor SulSelBar Kresna Murti mengatakan bahwa ada banyak aktivasi menarik dalam regional public launching New Honda Stylo 160, mulai dari riding test, sales exhibition, sampai servis murah.

Selain itu, ada juga Be Stylo Competition (Stand Up Comedy Competition, Dance Competition, dan Make Up Competition) yang akan membuat acara semakin meriah.

“Regional public launching New Honda Stylo 160 di Makassar semakin paripurna dengan kehadiran Dikta Wicaksono sebagai guest star. Mari catat tanggalnya, dan datang ke acara tersebut,” ucap Kresna.

Sebelumnya, New Honda Stylo 160 menjadi pusat perhatian melalui balutan desain modern klasik retro dan performa sepeda motor terbaik di kelasnya. Model ini menjadi jawaban atas kebanggaan berkendara yang sesungguhnya saat mengekspresikan gaya hidup sehari-hari maupun beraktivitas di akhir pekan.

Berbekal kapasitas mesin terbesar dari model skutik fashionable di kelasnya yakni 160cc 4 katup enhanced Smart Program Plus (eSP+) berpendingin cairan, skutik bagi penggemar fashion premium ini menjadi yang paling bertenaga dan responsif.

Sensasi berkendara yang nyaman pun dihadirkan melalui ukuran body yang proporsional, mudah dikendalikan, dan ketinggian jok yang nyaman untuk konsumen di Indonesia.

Kehadiran fitur-fitur menarik yang canggih dengan inovasi terkini seperti lampu depan LED yang ikonik, Honda smart key, maupun USB charger type A yang mampu menjawab kebutuhan sehari-hari dengan lebih berkelas dan nyaman dalam mengendarai New Honda Stylo 160. (jar)