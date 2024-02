AHM Hadirkan Skutik Premium Fashionable New Honda Stylo 160

Jakarta, Upeks– Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan skutik premium fashionable 160cc pertama di Indonesia, New Honda Stylo 160 yang siap menjadi pusat perhatian melalui balutan desain modern klasik retro dan performa sepeda motor terbaik di kelasnya. Model ini menjadi jawaban atas kebanggaan berkendara yang sesungguhnya saat mengekspresikan gaya hidup sehari-hari maupun beraktivitas di akhir pekan.

Berbekal kapasitas mesin terbesar dari model skutik fashionable di kelasnya yakni 160cc 4 katup enhanced Smart Program Plus (eSP+) berpendingin cairan, skutik bagi penggemar fashion premium ini menjadi yang paling bertenaga dan responsif. Sensasi berkendara yang nyaman pun dihadirkan melalui ukuran body yang proporsional, mudah dikendalikan, dan ketinggian jok yang nyaman untuk konsumen di Indonesia. Kehadiran fitur-fitur menarik yang canggih dengan inovasi terkini seperti lampu depan LED yang ikonik, Honda smart key, maupun USB charger type A yang mampu menjawab kebutuhan sehari-hari dengan lebih berkelas dan nyaman dalam mengendarai New Honda Stylo 160.

President Director AHM Susumu Mitsuishi mengatakan New Honda Stylo 160 dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap skutik berkarakter fashionable yang dapat memberikan rasa bangga dan percaya diri untuk menemani pengalaman berkendara yang berkelas dan berbeda dari sebelumnya.

“Kami berupaya terus berinovasi untuk konsumen Indonesia. New Honda Stylo 160 kami hadirkan sebagai skutik premium fashionable berdesain modern klasik yang tampil berkelas saat dikendarai dengan performa mesin yang bertenaga yakni 160cc 4 katup. Fitur-fitur unggulan pun tersemat pada skutik ini sehingga memberikan kesenangan berkendara yang maksimal namun tetap bergaya,” ujar Mitsuishi.

Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya mengatakan saat ini sepeda motor menjadi bagian dari identitas karakter penggunanya sesuai gaya hidup mereka. AHM menghadirkan New Honda Stylo 160 sebagai upaya perusahaan untuk dapat semakin melengkapi konsumen pecinta fashion premium yang selalu tampil trendi, termasuk dalam melakukan mobilitas di jalanan.

“Melalui New Honda Stylo 160, AHM ingin hadir sebagai partner terbaik para pecinta fashion premium sebagai bagian dari wujud ekspresi mereka untuk menjadi trendsetter saat berkendara di jalan sekaligus saat merasakan kesenangan berkendara yang aman dan nyaman,” ujar Thomas.

Secara keseluruhan tampilan, New Honda Stylo 160 sangat kental dengan nuansa modern klasik retro yang membuat pengendaranya semakin percaya diri. Memiliki jarak terendah dengan tanah setinggi 151mm dengan kombinasi jarak sumbu roda sebesar 1,275mm serta ketinggian jok 768mm memberikan sensasi kenyamanan maksimal dalam setiap kesempatan berkendara di perkotaan. Pada sistem pengereman, skutik bagi penggemar fashion ini hadir dengan fitur Combi Brake System (CBS) dan Anti-lock Braking System (ABS) satu channel yang dilengkapi disc brake pada bagian depan dan belakang yang berukuran 220mm – 220mm di tipe ABS dan memberikan keamanan ekstra. Velg berukuran 12 baik depan maupun belakang dengan ban berukuran 110/90 pada bagian depan dan 130/80 pada bagian belakang memberikan kesan premium dan fashionable di model ini.

Meskipun berpenampilan modis, New Honda Stylo 160 mengaplikasikan mesin yang lebih besar dari skutik sejenisnya yakni 160cc 4 katup berpendingin cairan eSP+ yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW/8.500 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm/7.000 rpm. Selain itu, model ini juga memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 5L dan ruang penyimpanan sebesar 16,5L yang mampu mendukung kenyamanan pengendara dalam berkendara.

Teknologi pada bagian tata cahaya full LED menjadi salah satu fitur yang menghadirkan nuansa modern pada skutik premium fashionable ini. Lampu sein yang didesain menyatu pada bodi bagian depan dan juga lampu belakang pada bagian buritan dengan LED, serta lampu belakang yang diberikan aksen smoke membuat kesan premium pada skutik ini.

Untuk kemudahan berkendara dengan informasi yang lengkap, sistem full digital panel meter tersemat pada model ini. Informasi yang dihadirkan antara lain indikator aki, konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar instan, indikator penggantian oli mesin, jam, Trip A & Trip B.

New Honda Stylo 160 juga didukung dengan fitur-fitur penunjang bagi pengendara yang modis, seperti rak depan, rak tengah yang disertai dengan penutup, lalu hadirnya fitur USB charger type A untuk mendukung rasa nyaman pengendara atas daya alat komunikasinya, serta ditunjang oleh Honda Smart key dan alarm system untuk memberikan rasa aman. Selain rak depan, untuk memudahkan pengendara dalam membawa tas atau barang yang tidak besar, New Honda Stylo 160 juga dilengkapi dengan gantungan yang dapat dilipat saat tidak digunakan. Fitur yang komplit dan canggih pada model ini akan memberikan kepuasan berkendara yang berkelas atas kebutuhan sehari-hari dalam beraktivitas pada setiap kesempatan.

Sensasi kenyamanan maksimal dalam setiap kesempatan berkendara yang dihadirkan oleh New Honda Stylo 160 tidak terlepas dari penggunaan rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) yang diproduksi dengan kualitas terbaik. Melalui pengaplikasian rangka yang ringan dan kokoh ini, pengendara dapat merasakan kemudahan dalam mengendarai skutik premium fashionable kebanggaannya saat melakukan manuver dalam melintasi jalanan perkotaan, sehingga memberikan rasa nyaman dalam berkendara. Selain itu, desain rangka ini juga memberikan ruang yang cukup besar pada kapasitas tangki bahan bakar dan juga kotak penyimpanan serta ruang area kaki yang membuat pengalaman berkendara semakin nyaman dan menyenangkan. Gaya berkelas dari skutik terbaru Honda ini juga sesuai dengan sosok idola anak muda saat ini, brand ambassador New Honda Stylo 160 yakni Cinta Laura dan Pradikta Wicaksono (Dikta) yang berpenampilan unik serta memiliki semangat positif.

New Honda Stylo 160 dipasarkan dengan dua tipe yakni ABS dan CBS dengan total 6 varian warna yang modis. Tipe ABS dipasarkan Rp 30.425.000 (On the road Jakarta) ini tersedia dalam 3 warna yaitu Royal Green, Royal Matte Black dan Royal Matte White. Pada tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 27.550.000 (on the road Jakarta), tersedia dalam 3 warna juga yaitu Glam Red, Glam Black dan Glam Beige. Model ini juga dilengkapi dengan garansi rangka hingga 5 tahun tanpa batas jarak tempuh (kilometer), garansi komponen injeksi PGM-FI selama 5 tahun atau 60.000 km, garansi mesin selama 3 tahun atau 36.000 km, garansi kelistrikan selama 1 tahun atau 12.000 km. (jar)