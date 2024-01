The Rinra Makassar Gelar Dream Wedding Exhibition 2024

Makassar, Upeks– Hotel The Rinra Makassar kembali menggelar Dream Wedding Exhibition 2024. Wedding showcase tersebut akan berlangsung pada 2-4 Februari 2024 di Nusantara Hall, lantai 3 The Rinra Makassar.

Adapun vendor-vendor yang mengikuti event ini sebanyak 10 kategori meliputi wedding organizer, dekorasi, souvenir, bridal & suite, fotografi/videografi, photobooth, aksesoris pengantin, musik entertainment, klinik dan perhiasan.

DWE 2024 kali ini menawarkan pengalaman baru pada pameran wedding. Bekerja sama dengan Nuansa Concept, mengusung konsep section pameran yang unik dan membawa anda berada di tema yang berbeda setiap sectionnya.

Dengan tema besar “The Moment We Bloom”, setiap section menampilkan 7 sub-tema dekorasi yang berbeda seperti Autumn In Japan, Winter In Europe, Spring In Korea, Summer In Paris dan masih banyak lagi.

Director of Sales & Marketing The Rinra Makassar, Mahardika P memaparkan bahwa pengunjung dapat menikmati pameran ataupun berbagai penawaran dan harga spesial.

“Nikmati berbagai penawaran dan harga spesial dari para vendor. Vendor wedding sebanyak 50 booth. Kami sangat optimistis target transaksi yang bisa dibukukan senilai Rp 5 miliar, ”ungkapnya, Rabu 31 Januari 2024.

Marketing Communication Manager The Rinra Makassar, Umay Adrizah menambahkan, Dream Wedding Exhibition diharapkan dapat memfasilitasi calon pengantin dalam mewujudkan dream wedding mereka. The Rinra Makassar juga memberikan promo special pada event ini.

“Event ini tentunya memudahkan para bride and groom dapat leluasa menentukan vendor pernikahan yang sesuai. Hotel The Rinra sendiri memberikan promo menarik yaitu cashback hingga Rp 12 juta, voucher gratis kamar Deluxe hingga Phinisi Royal Suite Room dan special prize untuk Deluxe Room, “jelasnya.

Dalam kesempatan itu, digelar pagelaran busana dari koleksi LW Bridal dan Dua-Dua Taylor. LW bridal merupakan bridal pertama dari Makassar yang mempunyai cabang di Jawa Barat (Jasmine sposa) dan bridal pertama di Makassar yang memproduksi sepatu wedding (Ellena wedding shoes).

Event Dream Wedding Exhibition 2023 merupakan tahun ketiga digelarnya event tahunan dari The Rinra Makassar. Saat ini, The Rinra Makassar masih menjadi pilihan para calon pengantin untuk menggelar pesta pernikahan, terlebih hotel telah dilengkapi ballroom berkapasitas hingga 1.000 orang.(*)