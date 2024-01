Smartfren for Business dan Aviat Berkolaborasi Tawarkan Digitalisasi Industri

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Smartfren for Business berkolaborasi dengan perusahaan solusi wireless transport, Aviat Networks untuk mengembangkan solusi private network berbasis 4G/5G untuk mendukung otomasi dan digitalisasi industri.

Lewat kerjasama ini, kedua perusahaan akan menarget berbagai sektor yang potensial seperti kesehatan, pertambangan, hingga agrikultur. Solusi private networks sangat bermanfaat dalam mendukung transformasi digital dan otomasi di sektor industri.

Pasalnya solusi teknologi ini memberikan keunggulan berupa network security, kecepatan tinggi dan latency yang rendah pada koneksi yang diterima pelanggan, sehingga membantu perusahaan untuk mengimplementasikan jaringan yang lebih andal.

Chief Enterprise Business of Smartfren for Business, Alim Gunadi mengatakan, mengawali tahun baru 2024, Smartfren for Business dan Aviat Networks berkolaborasi untuk memperkuat daftar solusi otomasi dan digitalisasi perusahaan.

“Pada tahap awal ini kami akan mengembangkan solusi private network berbasis teknologi 4G/5G, yang bisa digabungkan dengan berbagai teknologi internet of things (IoT) atau solusi lainnya. Selain itu tentu akan ada banyak lagi pengembangan berikutnya, dengan penawaran yang kompetitif dan selaras terhadap kebutuhan digital perusahaan di Indonesia,” sambungnya.

Pete Smith, CEO Aviat Networks Inc. menambahkan, Smartfren for Business dan Aviat Networks ini akan meningkatkan posisi kompetitif kedua perusahaan dan memberikan layanan pelanggan yang terintegrasi, serta pengembangan pasar yang lebih luas.

“Kami berharap kolaborasi ini akan terus melahirkan berbagai solusi layanan teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan di Indonesia,” pungkas dia.

Aviat Networks memiliki solusi teknologi yang sebagian besar fokus pada desain dan pemanfaatan private network untuk kebutuhan perusahaan.

Dia menambahkan, seluruh solusi kini bisa dikombinasikan dengan keunggulan jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh Smartfren, dan dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. (mimi)