Sasar Calon Pengantin, Hotel Santika Tawarkan Program  Santika Best Wedding Deals

Makassar, Upeks–Menyasar pasangan yang merencanakan pernikahan, Santika Indonesia Hotels & Resorts menghadirkan kembali program Santika Best Wedding Deals tahun 2024.

Mengusung tema “Forever Beginning”, program ini menghadirkan berbagai macam promo menarik mulai dari wedding hingga honeymoon package di lebih dari 50 unit milik Santika Indonesia Hotels & Resorts yang tersebar di seluruh Indonesia.

Program Santika Best Wedding Deals tahun 2024 diperkenalkan dalam press conference yang dilakukan secara nasional di 27 kota di Indonesia, Selasa (30/1/2024).

Hotel Santika Makassar seperti diungkapkan Corporate Loyalty Program Manager Anwar Karsoni, menyebutkan, program yang ditawarkan sepanjang 2024 yakni program lamaran dan pernikahan.

Adapun program lamaran yang disebut Mappetuada Package dengan harga Rp 12.000.000 untuk 100 pax. Sedangkan program kedua Wedding Package ditawarkan seharga Rp 35.000.0000 untuk 300 pax.

Paket Mappetuada termasuk di dalamnya disiapkan kamar deluxe untuk satu malam.

Ada kamar tambahan dengan sound system dan dekorasi dan pembawa acara (MC).

Sedangkan pernikahan di dalam disiapkan satu malam menginap di kamar Deluxe Suite. Satu Kamar Deluxe.

“Disiapkan sound system standar. Ada meja VIP untuk saudara dan keluarga. Tarif spesial untuk kamar tambahan, ada dekorasi tempat dan mc serta musik,” ujarnya kepada media yang dihadiri GM Hotel Santika Makassar Yuli Priyono.

Sementara Corporate Marcomm Manager Santika Indonesia Indonesia Hotels & Resorts Prita Gero menjelaskan bahwa di program ini, tamu dapat menemukan berbagai macam voucher potongan harga, tambahan diskon, tambahan benefit, hingga paket khusus di seluruh unit Kampi Hotel, Hotel Santika, Hotel Santika Premiere, The ANVAYA, The Kayana, dan The Samaya, yang berlangsung mulai dari tanggal 1- 29 Februari 2024.

“Di Santika Best Wedding Deals 2024 ini, akan menjadi kesempatan emas bagi para pasangan yang mencari venue pernikahan bukan hanya dengan harga terbaik, tetapi juga dengan pelayanan, kualitas, dan tentunya promo terbaik juga. ” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, program ini berjalan secara online dan offline. Untuk program offline, Santika Indonesia Hotels & Resorts akan hadir dalam event Bridestory Market yang berlangsung di Hall 3-3A ICE – BSD City mulai dari tanggal 1-4 Februari 2024. Bagi para tamu yang bertransaksi di booth secara langsung, akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan paket bulan madu di The Kayana Beach – Lombok untuk 3 hari 2 malam termasuk transportasi untuk 2 orang.

Program online pun tidak kalah menarik, semua voucher Santika Best Wedding Deals 2024 bisa didapatkan secara gratis melalui aplikasi loyalty program milik Santika Indonesia Hotels & Resorts, yaitu MyValue.

Tamu cukup mengunduh dan mendaftarkan diri di aplikasi MyValue, lalu tamu dapat langsung mengakses kumpulan voucher tersebut pada bagian event Santika Best Wedding Deals.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 116 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3. Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas. (jar)