PT Semen Tonasa Gelar Pelatihan Jurnalistik

MAKASSAR, UPEKS.co.id — PT Semen Tonasa menggelar pelatihan jurnalistik yang diikuti puluhan jurnalis yang bertugas di Pangkep.

Pelatihan digelar di salah satu hotel di Makassar, 12 hingga 13 Januari 2024. Pelatihan Jurnalistik dengan tema Refresh your Idea and refresh your writing dibuka oleh LGRC PT Semen Tonasa, Muh. Akhdarisa.

“Karena refresh sifatnya, jadi kita kembali mengingatkan. Tujuan bukan mengajar yang baru, tapi tujuannya mengingatkan kembali jangan sampai ada yang kita lupa, baik dari sisi ide-ide yang harus kita luruskan, ” katanya, Jumat (12/1/24).

Tantangan saat ini, banyak hal yang perlu diperbaiki. Contoh, media online sangat massif, persebaran informasi sangat cepat akan tetapi, ada hal yang bisa menjadi sandungan jika melanggar aturan dan norma. Tantangan lain dari segi syariah atau agama, karena kadang kala informasi tidak terverifikasi langsung tersebar

“Sehingga yang kita lakukakan kedepan, kita luruskan idenya agar tidak melanggar. Sesuatu yang kita kerjakan dapat amal, ” katanya.

Ia menyampaikan pesan manajemen PT Semen Tonasa, hal yang baik diberitakan dan hal yang tidak baik agar bertabayyun.

“Itu yang akan kita dorong, media cara menginformasikan yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya kita tutupi. itu ketentuan agama. Sehingga kami memiliki ide, mari kita lakukan kegiatan ini kita bungkus menjadi kegiatan yang baik, ” jelasnya.

Pelatihan menghadirkan pembicara direktur Harian Fajar, Faisal Palapa. Faisal Palapa banyak membahas terkait kode etik jurnalistik(KEJ). Termasuk ia menyebut, salah satu syarat utama perusahaan media harus berbadan hukum atau PT. (Sah)