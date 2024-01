Program Magister Manajemen UMI Seminar Intenasional

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Program Studi (Prodi) Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) menggelar Hybrid Internasional Seminar di Aula Pascasarjana UMI, Selasa (30/1/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Rektor UMI Prof. Sufirman Rahman dengan pembicara dari Griffith Bussnies School Giffith University Australia Prof. Haroon Iqbal Maseeh, dan Prof. Jasarudin dari Universitas Negeri Makassar (UNM) Indonesia.

Prof. Sufirman mengatakan kegiatan tersebut patut disyukuri karena dapat terlaksana dan sangat penting bagi UMI.

“Kegiatan seperti ini akan kami terus lakukan,untuk menjadikan UMI sebagai perguruan tinggi kelas dunia atau world class university,” ungkap Prof. Sufirman.

Tak hanya itu, Prof. Sufirman juga terus mendorong seluruh tenaga pengajar UMI dalam melakukan pengabdian masyarakat tingkat internasional.

“Apa yang dilakukan ini sejalan dengan visi UMI yang telah kami rumuskan yakni bagaimana mewujudkan UMI berkelas dunia, guna merealisasikan ini tentu kegiatan-kegiatan yang berkaitan Tri Dharma apakah pendidikan pengajaran, penelitian, riset dan publikasi serta pengabdian masyarakat harus dengan berskala internasional,” tegas Prof. Sufirman.

Sementara Kepala Program Studi (KPS) Magister Manajemen UMI, Prof. Hj. Masdar Mas’ud adapun tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut “Reshaping the future of science, technology, and society in the advanced digital world; A sustainability Perspective”.

“Perspektif dan pandangan yang dibahas dalam seminar ini diharapkan mampu menjadi dasar kuat dalam menghadapi perubahan zaman, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan dalam bermasyarakat di era digital,” ungkap Prof. Masdar.

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi pemicu bagi mahasiswa untuk meraih inovasi dan kreasi dalam skala internasional melalui kesempatan seminar ini.

“Kami menginginkan agar mahasiswa membangun kapabilitas yang memungkinkan mereka bersaing secara global, serta dapat beradaptasi dengan lincah di dunia yang terus berkembang,” ucapnya.,

“Langkah ini diwujudkan melalui kemampuan menerbitkan riset/penelitian yang tak hanya memiliki dampak di tingkat nasional, tetapi juga mampu diakui dan dibawa ke panggung internasional, tanpa mengabaikan nilai-nilai ilmu yang penting dalam era digitalisasi,” tutup Prof. Masdar. (aca)