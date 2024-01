KGI Luncurkan KabarBursa.com

Jakarta,Upeks.co.id— Kabarbursa.com akan diperkenalkan secara resmi, Rabu 31 Januari 2024 di Jakarta. KabarBursa.com merupakan portal berita ekonomi, yang khusus menyajikan Informasi Ekonomi dan Bisnis Terkini yang akan menjadi rujukan para pelaku ekonomi di tanah air.

“Insya Allah KabarBursa.com akan kami luncurkan besok, sebagai bagian dari upaya KGI melayani segmen khusus ekonomi, sebuah upaya memperluas jangkaun pasar kami, sekaligus memberi atensi akan berita-berita berkualitas dan terpercaya,” kata Upi Asmaradhana, Founder dan CEO KGI Network, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Redaksi dan perusahaan KabarBursa. Com beralamat di Office Park OL3.12A, The Bellagio Mall Jl. Kawasan Mega Kuningan Kav.E.4.3, Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Wilayah Jakarta Selatan.

Kabarbursa.com hadir sebagai bagian integral dari sindikasi media Kabar Grup Indonesia, sebuah langkah strategis dalam memperluas cakupan layanan digital media arus utama dan memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada pembaca, khusus di bidang ekonomi, pasar dan saham.

Portal berita ini bertujuan untuk menjadi sumber rujukan utama informasi terkini mengenai dinamika ekonomi, investasi, inovasi bisnis, dan berbagai aspek penting lainnya yang memengaruhi perkembangan dunia bisnis di Indonesia.

Kabarbursa akan menyajikan berita terkini dan terpercaya seputar ekonomi dan bisnis, memberikan pembaca akses cepat dan mudah terhadap informasi terbaru di dunia bisnis.

Pemimpin Redaksi KabarBursa. Com Uslimin Usle mengatakan, selain menyajikan informasi ekonomi mikro dan makro, kabarbursaa juga akan menampilkan wawancara eksklusif dengan tokoh-tokoh industri, pemimpin perusahaan, dan pelaku bisnis sukses, dan pemerintah yang dapat memberikan insight dan inspirasi serta wawasan berharga. Kabar Bursa mempunyai Tagline Rujukan Berita Ekonomi Indonesia.

“Portal ini juga akan menyediakan platform untuk diskusi dan kolaborasi, memungkinkan pembaca untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan ide di komunitas pelaku ekonomi di berbagai sektor yang dinamis,” kata Usle.

“Kami mengundang masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan Kabar Bursa dan menjadi bagian dari komunitas pembaca yang berkomitmen untuk mengembangkan pemahaman kolektif tentang dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia,” ujarnya.

Analisis Mendalam. Selain berita harian, portal ini juga akan menyediakan analisis mendalam, ulasan ahli, dan wawasan yang mendalam untuk membantu pembaca dalam memahami tren pasar dan pengembangan terkini.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web kami di www.kabarbursa.com atau hubungi tim redaksi kami di [email protected].

Tentang Kabar Grup Indonesia :

Kabar Grup Indonesia atau KGI Network lahir sejak 2009 dari kota Makassar Sulawesi Selatan: Jaringannya tersebar di sejumlah kota besar, seperti KabarMakassar melayani Region Indonesia Timur, KabarJawa untuk Region Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogyakarta. Kabarpekanbaru untuk region Sumatera dan Kualalumpur, KabarDayak region Kalimantan dan Brunai, KabarJakarta untuk region Jabodetabek, KabarSunda melayani Jawa Barat dan Banten, serta agregator media nasional KabarIndonesia.

KGI Juga memiliki media nieche atau khusus berbasis komunitas seperti SerambiMuslim, Rujukan Desa, CekFaktaTV dan program Talkshow berbasis jurnalistik UPISHOW. KGI sejak beberapa tahun terkakhir menukangi lahirnya media-media lokal mikro seperti KabarBugis, KabarLuwu. Com dan lainnya.

Media yang konsisten mengusung jurnalisme berkualitas tinggi di berbagai bidang, termasuk politik, daerah, ekonomi, bisnis, teknologi, dan gaya hidup, mempunyai trilogi perjuangan: Diversity of Conten, Diversity of Owner dan Voice of The Voiceless.

Dengan sejarah yang lahir dari media rintisan ini kaya dan jaringan media yang luas, Kabar Grup Indonesia bertujuan menjadi mitra informasi utama bagi masyarakat, yang sekaligus akan menjadi rujukan berita di Indonesia.

Seremoni Dalam Bentuk Gala Primiere

Menandai peluncuran kabarbursa, besok akan dilakukan seremony melalui talkshow bertajuk: “Ekonomi Hijau Indonesia dan Quo Vadis Carbon Market Kita?” dengan Narasumber Dicky Edwin Hindarto, dipandu oleh Redaktur Kabar Bursa, Michael Carlos.

Acara ini juga akan dihadiri secara offline dan online dari berbagai kota di tanah air. Serta disiarkan secara langsung dari kanal YT KGI dan kabarbursa. (***)