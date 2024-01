Buktikan Kinerja Positif Pascamerger, Indosat Ooredoo Hutchison Raih Dua Penghargaan di Ajang Asian Management Excellence Awards

Jakarta, Upeks – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) kembali mendapatkan pengakuan internasional dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Asian Management Excellence Awards, pada 24 Januari 2024 lalu di Thailand. Dua kategori tersebut adalah Executive of the Year dan Indonesia Team of the Year. Penghargaan ini diberikan atas kinerja gemilang Indosat sepanjang 2023 di bawah pimpinan Vikram Sinha dan strategi efektif dari tim Corporate Communications.

Steve Saerang, SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison, menyatakan, Indosat Ooredoo Hutchison mengapresiasi dewan juri atas kedua penghargaan ini.

“Melalui penghargaan ini, kami dapat turut berkontribusi dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selai itu, pencapaian ini tak lepas dari penerapan nilai-nilai Perusahaan yaitu Heart (Sepenuh Hati), Radiance (Bersinar), dan Better Together (Bersama Lebih Baik) dalam setiap langkah yang kami lakukan. Penghargaan yang diraih ini semakin menyemangati kami untuk menghubungkan dan memberdayakan seluruh masyakarat Indonesia,” ujarnya, Rabu, 31 Januari 2024.

Penghargaan yang diraih ini merupakan hasil dari penilaian kepemimpinan Vikram Sinha sebagai nahkoda utama Perusahaan dalam menavigasi merger antara Indosat Ooredoo dan Hutchison Tri Indonesia. Di bawah kepemimpiannya, Indosat mencapai kinerja keuangan dan operasional yang cemerlang, dan secara konsisten meraih pertumbuhan bisnis positif. Kepemimpinannya juga didukung oleh tim Corporate Communications yang berhasil menyusun narasi yang menekankan manfaat bagi pelanggan dan dampak positif secara nasional, sembari menjaga hubungan baik dengan media.

Adapun kategori Indonesia Team of the Year diberikan kepada tim Corporate Communication Indosat Ooredoo Hutchison, atas peran nyatanya dalam mengatasi kesenjangan digital di Indonesia, dengan menginisiasi beberapa program CSR seperti SheHacks dan IDCamp yang telah memberdayakan lebih dari 290 ribu partisipan. Selain itu, Indosat juga turut menghadirkan ruang pameran teknologi masa depan dengan konsep digital yang dapat dinikmati masyarakat luas di Indosat Marvelous Xperience (MX) Center. Strategi tim ini juga diperkuat dengan menjaga hubungan yang baik kepada media massa sebagai stakeholder perusahaan yang memiliki peran penting dalam membangun citra positif perusahaan.

Asian Management Excellence Awards sendiri merupakan ajang bergengsi tahunan yang diadakan oleh Majalah Asian Business Review sejak tahun 2015. Program ini memberikan berbagai penghargaan bagi perusahaan yang berhasil mencapai keunggulan manajemen sesuai industrinya melalui kepemimpinan dan inovasi yang dihadirkan. (mim)