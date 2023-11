Semakin Tangguh, New Honda ADV160 Hadir dengan Warna Baru

Jakarta, Upeks – PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada New Honda ADV160 dengan menghadirkan pilihan warna baru yang membuat penampilan skutik penjelajah ini semakin tangguh. Penyegaran ini semakin menguatkan karakter New Honda ADV160 sebagai skutik penjelajah jalanan terbaik yang tangguh, membanggakan, dan kaya akan fitur canggih.

Warna terbaru pada New Honda ADV160 hadir pada kedua tipe yang ada saat ini. Tipe Anti-lock Braking System (ABS) kini tersedia warna terbaru yakni Tough Matte Brown yang melengkapi warna Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White. Sementara untuk tipe Combi Brake System (CBS), pilihan warna Dynamic Grey hadir melengkapi warna Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White. Warna terbaru ini dihadirkan untuk menemani masyarakat pecinta skutik besar yang memiliki aktivitas tinggi dan senang bereksplorasi melintasi berbagai kondisi jalan setiap hari.

Berbekal desain tough and robust, New Honda ADV160 semakin sesuai dengan karakter pengendara yang aktif. Performa mesin 160cc 4 katup eSP+ (enhanced Smart Power Plus) yang bertenaga dan responsif mengukuhkan New Honda ADV160 sebagai teman berkendara terbaik untuk aktualisasi diri. Perpaduan ground clearance yang tinggi dan posisi jok yang lebih rendah membuat pengendara skutik premium ini semakin nyaman dalam berkendara sehari-hari. Dukungan fitur hightech pun tersemat pada skutik penjelajah ini seperti adanya fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS. Fitur yang biasa disematkan pada big bike dan motor-motor premium Honda itu, berfungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang, sehingga potensi terjadinya ban selip dapat dihindari.

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan penyegaran melalui kehadiran warna baru pada New Honda ADV160 diharapkan dapat menjawab keinginan konsumen terhadap skutik besar penjelajah jalanan yang menyuguhkan kebanggaan dalam berkendara.

“Kami ingin memberikan pilihan yang semakin beragam pada pecinta skutik besar berdesain urban explorer New Honda ADV160 melalui hadirnya warna baru. Kami harap hal ini dapat semakin memberikan kebanggaan dan kesenangan bagi pengendaranya dalam menjelajah kondisi jalanan Indonesia dan juga penggunaan sehari-hari,” ujar Octa.

Skutik besar yang tangguh dan kokoh ini memiliki ruang penyimpanan sebesar 30 liter yang dapat menunjang kebutuhan pengguna dalam menyimpan barang. Pada tampilan depan, tersemat desain lampu yang modern dengan LED dan daytime running lights (DRL). Sementara pada bagian buritan, skutik ini dilengkapi lampu stop dan lampu sein LED, dipadukan dengan sepatbor yang memiliki desain layaknya motor besar.

Fitur two step adjustabe windshield membuat aerodinamika semakin baik. Windscreen yang biasa digunakan pada motor besar, tingginya dapat disesuaikan 75 mm dalam dua tingkat ketinggian melalui pengoperasian yang mudah.

Jok setinggi 780 mm berpadu dengan ground clearance New Honda ADV160 yang cukup tinggi, yakni 165 mm. Atas kombinasi ini, membuat pengendara semakin nyaman saat menjelajah berbagai kondisi jalan.

Disematkannya twin subtank rear suspension memberikan kenyamanan dan kestabilan optimal pada saat menikung, jalan bergelombang dan berboncengan. Penggunaan tapered handle bar dan ban semi dual purpose berukuran besar 110/80 – 14 (depan) serta 130/70 – 13 (belakang) semakin memberikan kesan gagah dan tampil beda.

Desain suspensi depan yang kokoh serta penyematan wavy disc brake sebesar 240mm pada roda depan dan 220 mm pada roda belakang memberikan kestabilan dalam melakukan pengereman dan membuat tampilan skutik penjelajah ini semakin sporti dan terdepan di kelasnya.

Menggendong mesin 160cc 4 katup, berpendingin cairan, eSP+ dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI mampu mendukung gaya berkendara pengguna dengan tenaga yang lebih besar, mencapai 11,8 kW @8.500 rpm. Torsi pun berlimpah hingga 14,7 NM @6.500 rpm.

Berdasarkan hasil tes internal dengan metoda WMTC-EURO 3, konsumsi bahan bakar menunjukkan angka 45 km/liter (fitur ISS on), sehingga mampu menempuh jarak hingga 364 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar.

*Full Digital Panel Meter*

Melalui fitur full digital panel meter dengan layar yang besar dan berkesan tangguh. Pengendara skutik premium ini bisa mendapatkan informasi putaran mesin (takometer/ rpm meter) dan trip duration (elapsed time). Tombol pengaturan pun dipisah, terletak di antara handle bar dan panel meter. Informasi lain yang didapat ialah indikator aki, indikator suhu luar, konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar instan, indikator penggantian oli mesin, jam, Trip A dan Trip B.

Pada sisi keamanan, New Honda ADV160 telah ditunjang dengan Honda Smart Key dan alarm system. Sementara dalam sisi kenyamanan, telah dilengkapi dengan USB charger pada console box dengan daya maksimal 5V 2,1A.

Selain itu, fitur ESS (Emergency Stop Signal) tetap menjadi andalan, dimana secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat melakukan pengereman mendadak. ACG starter melengkapi kemampuannya agar tetap halus saat mesin dinyalakan. Fitur ini bergandengan dengan ISS (Idling Stop System) khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti, dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas. Berbekal pilihan fitur Anti-lock Braking System (ABS) dan Combi Brake System (CBS) dengan triple pots hydraulic, New Honda ADV160 semakin membuat pengendaranya merasa aman dan nyaman

New Honda ADV160 dipasarkan dengan dua tipe, yakni ABS dan CBS. Untuk tipe ABS dipasarkan Rp 39.400.000,- (On The Road Jakarta). Pada tipe ini, terdapat 3D emblem di samping bodi dan laburan warna Burnt Titanium pada pelek serta handle bar. Sementara itu tipe CBS yang dipasarkan seharga Rp 36.200.000,- (On The Road Jakarta). Model ini juga dilengkapi dengan garansi rangka hingga 5 tahun tanpa batas jarak tempuh (kilometer), garansi komponen injeksi PGM-FI selama 5 tahun atau 60.000 km, garansi mesin selama 3 tahun atau 36.000 km, garansi kelistrikan dan komponen rangka selama 1 tahun atau 12.000 km. (jar)