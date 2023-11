Poltekpar Makassar Gelar Seminar Internasional

Makassar, Upeks.co.id — Program Studi Manajemen Konvensi dan Acara Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar menyelenggarakan kegiatan Seminar Internasional dengan tema “Tourism & MICE Event Resilence” Selasa, 31 Oktober 2023 di Auditorium Soesilo Soedarman Kampus apoltekpar Makassar.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua orang narasumber yakni Muhammad Rum yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Prof. David Hind yang merupakan President of the Asia Pacific Institute for Events Management (APIEM). Seminar ini dihadir oleh kurang lebih 250 orang peserta yang merupakan mahasiswa, dosen, perwakilan industri MICE, dan Masyarakat Umum.

Seminar ini dibuka secara langsung oleh Direktur Poltekpar Makassar Herry Rachmat Widjaja. Dalam sambutannya Herry mengatakan seminar tersebut merupakan kesempatan istimewa bagi seluruh peserta yang hadir karena dapat belajar langsung dari Prof. David Hind yang keahlian dan kepakarannya telah diakui secara luas.

“Dengan wawasan dan pengalaman yang dimiliki oleh kedua narasumber dalam dunia pariwisata dan event dapat memberikan pengetahuan yang berharga dan menjadi insiprasi bagi kita semua” ujarnya.

Ketua Program Studi Manajemen Konvensi dan Acara, Andi Ade Zulkifli mengungkapkan bahwa kegiatan seminar ini dikelola oleh mahasiswa semester 7. Event ini merupakan bagian dari proses perkuliahan atau aktivitas praktek dari dua mata kuliah yakni Pengelolaan Seminar MICE dan Pengelolaan Konferensi.

Dalam seminar kali ini Muhammad Rum membawakan materi dengan judul ” The Potential Event in Makassar City”. Dalam paparannya dia mengatakan bahwa setiap tahun, penyelenggaranan kegiatan MICE di Kota Makassar terus meningkat baik itu event skala nasional maupun internasional.

Kehadiran berbagai event nasional dan internasional di Kota Makassar tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung dan memajukan MICE dan industri pariwisata.

“Ini tidak hanya mempromosikan potensi pariwisata, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi dan memperkuat citra Kota Makassar sebagai tujuan utama penyelenggaraan berbagai jenis kegiatan MICE” ujarnya.

Sementara itu Prof. David Hind dalam seminar tersebut mebawakan materi “Changing The DNA of Live Events”. Dalam paparannya Prof. Hind menyampaikan bahwa kunci dari mengubah DNA dalam penyelanggaraan event adalah harus mampu berinovasi, adaptif dan fokus kepada penonton atau pengunjung.

“Dengan menggabungkan penggunaan teknologi baru, elemen interaktif, penyampaian cerita yang kreatif anda akan mampu merancang pengalaman yang tak akan terlupakan yang dapat dinikmati oleh peserta dan menjadikan event anda berbeda dari event lainnya” jelasnya.(*)