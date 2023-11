Kalla Youth Fest 2023 Segera Hadir

Makassar,Upeks.co.id— Setelah sukses pada empat episode sebelumnya, KALLA kembali menggelar Kalla Youth Fest (KYF) edisi kelima ditahun 2023 dengan tema “Nasionalisme Hari Ini”, yang disampaikan dalam Press Conference yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2023 di Bikin-Bikin Creative Hub Lt.1, Nipah PARK.

Kalla Youth Fest akan digelar di 4-5 November 2023 di Rooftop Nipah PARK dengan mengangkat tema “Nasionalisme Hari Ini” yang tidak hanya bicara soal membela negara atau patriotisme, tetapi juga berarti bahwa setiap gerakan positif yang kita lakukan untuk Indonesia, seperti menjaga lingkungan dari sampah plastik, membeli produk dari brand lokal hingga gerakan kecil lainnya yang memberikan dampak yang besar bagi lingkungan dan negeri kita.

Tahun ini, event Kalla Youth Fest terdiri dari berbagai kegiatan-kegiatan menarik diantaranya, konser musik, talkshow inspiratif, festival kuliner, festival umkm dengan campaign untuk tidak menggunakan plastik dengan kolaborasi bersama Dispora Kota Makassar dan Bank Mandiri.

Dalam sesi talkshow inspiratif, KALLA akan menghadirkan Danny Pomanto selaku Walikota Makassar, Andi Patiware Bau Djemma selaku Kadispora Kota Makassar, Subhan Djaya Mappaturung selaku Chief Corporate Secretary, Legal & Marketing Officer KALLA, Zensa Rahman selaku Managing Director Pemimpin.id, Ulta Leveenia selaku Founder of MAPAN, David Irianto selaku Co-Founder Ideafest, dan Udin Malik selaku tokoh pemuda. Selain itu, juga akan menghadirkan penampilan spesial dari Raissa Anggiani, Ghea Indrawari, Onadio Lenardo, dan Arif Brata bersama Academy Efyepe.

Subhan Djaya Mappaturung mengungkapkan bahwa kegiatan Kalla Youth Fest telah kita mulai dengan roadshow ke beberapa campus dan sekolah dengan membawa pembicara yang profesional dengan tema nasionalisme dan digital kreatif yang bertujuan untuk memberikan insight bagi generasi muda untuk mulai melakukan gerakan-gerakan kecil yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang jauh lebih maju lagi kedepannya.

“Kegiatan in bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak muda untuk dapat berkumpul, berinteraksi hingga berkolaborasi, kita berharap dengan tema nasionalisme ini bisa mendorong generasi muda untuk mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan berkontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan, sehingga lingkungan kita bisa semakin membaik,” ungkapnya.

Event tahunan yang digelar oleh KALLA ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan, kreatifitas, networking, serta enterpreneurship para anak muda Makassar, dan tahun ini kembali berkolaborasi dengan Makassar Youth Creative Hub dari Dispora Kota Makassar yang menghadirkan lomba debat, lomba dance, lomba fashion show, dan lomba fotografi serta umkm binaan dari Dispora Kota Makassar.

Dee Dahyar, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar menjelaskan bahwa kegiatan Kalla Youth Fest 2023 yang berkolaborasi dengan Makassar Youth Creative Hub merupakan puncak acara dari kegiatan-kegiatan kepemudaan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Terima kasih atas dukungan KALLA dalam mewadahi generasi muda untuk menambah wawasan dengan konsep yang fun, diantara event-event kepemudaan yang telah dilaksanakan di Makassar, Kalla Youth Fest merupakan salah satu event terbesar yang menghadirkan pemateri professional dengan tema yang kekinian mengikuti perkembangan digital,” tambahnya.

Pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Kallafriends yang dapat didownload di Appstore dan Playstore untuk membeli e-ticket senilai 0 rupiah. Pengunjung sisa melakukan scan e-ticket di lokasi untuk memasuki area Kalla Youth Fest.

*Bank Mandiri dengan SuperApps Livin’ by Mandiri Hadirkan Promo Spesial Pengunjung Kalla Youth Fest 2023 juga akan mendapatkan benefit lebih bagi yang telah menjadi pengguna Livin’ by Mandiri antara lain tiket masuk hanya Rp 1 dengan scan QRIS melalui Livin’ by Mandiri dan bagi pengguna baru Livin’ by Mandiri akan mendapatkan e-Voucher Grab senilai Rp 25 ribu. Khusus di booth Mandiri pengguna Livin’by Mandiri memungkinkan mengikuti games spin wheelberhadiah langsung maupun experience interaktif digital lainnya. Selain itu pengguna Livin’ by Mandiri memiliki kesempatan mendapatkan cashback sampai dengan Rp 25 ribu setiap pembayaran dengan QRIS di all tenant yang berpartisipasi di acara Kalla Youth Festival.

Jessica Nicoline Sengkey, selaku Vice President Bank Mandiri Region X Sulawesi Maluku menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun ketiga Bank Mandiri berkolaborasi dengan Kalla Youth Fest dengan membawa visi misi yang sama dalam mengoptimalkan potensi & kreatifitas generasi muda.

“Kita berharap kegiatan ini bisa memperluas digital mindset anak muda sehingga bisa menghadirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Dalam kesempatan ini Financial SuperApp Livin’ by Mandiri juga hadir untuk menawarkan berbagai benefit bagi genarasi muda dari seluruh ekosistem Mandiri Group,” tambahnya.

Selain itu, KALLA juga membuat gerakan Say No to Plastic dimana pengunjung dapat menukarkan tiga botol plastic untuk mendapatkan reward khusus berupa special merchandise ecobag atau es krim walls atau 5.000 kalla point. Kalla Youth Fest juga mengajak seluruh pengunjung untuk membawa tumbler masing-masing. (***)