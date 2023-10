UNHAS dan NIU Luncurkan Program Dual Degree untuk Jenjang Magister

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Delegasi Universitas Hasanuddin (UNHAS) telah berkunjung ke Center for Southeast Asian Studies Nothern Illinois University (NIU) USA, untuk menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua universitas tersebut.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Muh Ruslin mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan implementasi program dual degree untuk jenjang Magister dengan pola 1+1.

“Pada program ini, mahasiswa dari UNHAS maupun dari NIU, menjalani perkuliahan 1 tahun di universitas mitra dan 1 tahun di universitas asal. Jadi sifatnya resiprokal dan mutual,” jelas Prof Ruslin, dalam keterangan resminya, Senin (30/10/2023).

Selain itu, NIU juga menyampaikan rencana program kerjasama untuk program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Pada program ini, NIU akan mengirimkan mahasiswanya ke UNHAS dengan pembiayaan penuh dari pemerintah USA.

“Program ini tentunya sangat menguntungkan bagi UNHAS, di mana kita bisa menambah jumlah mahasiswa inbound sekaligus menambah pendapatan UNHAS,” sambung Prof Subehan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan.

Pada pertemuan yang berlangsung di Dekalb, Chicago, USA pada Rabu (25/10/2023) lalu ini, Prof Ruslin dan Prof Subehan hadir bersama 5 delegasi lainnya disambut hangat oleh NIU President Lisa C. Freeman, bersama dengan Judy Ledgerwood, Director of Center for Southeast Asian Studies.

Pada pertemuan yang dipandu oleh Eric Jones (Assoc. Professor Departemen Sejarah) di Altgeld Hall tersebut, UNHAS & NIU sepakat untuk mengimplementasikan rencana kerjasama di bidang penelitian, khususnya pada bidang ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu politik. (***)