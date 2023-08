Sambungan Listrik Gratis bagi 449 pelanggan oleh PLN UID Sulselrabar dalam Program Light Up The Dream

Makassar, Upeks.co.id — Dalam rangka Semarak HUT RI ke 78, PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (UID Sulselrabar) turut serta dalam acara penyalaan serentak untuk Program Light Up The Dream.

Light Up The Dream adalah program yang digagas oleh insan PLN berupa pengumpulan donasi yang sudah banyak membantu Masyarakat Pra Sejahtera untuk mendapatkan sambungan listrik gratis.

Acara penyalaan serentak yang dilaksanakan kemarin (22/08/2023) dibuka dengan opening speech, diantaranya oleh Edi Srimulyanti, Direktur Niaga dan Retail. Dalam opening speech yang dilakukan secara daring, Edi menyampaikan bahwa program Light Up The Dream ini berkomitmen untuk membantu masyarakat pra sejahtera menikmati listrik. Melalui program ini, insan PLN dapat melihat indahnya berbagi kepada masyarakat untuk memberikan harapan baru.

“Light Up The Dream berkomitmen membantu masyarakat pra sejahtera untuk menikmati listrik. Melalui Light Up The Dream, kita bisa menikmati indahnya berbagi kepada masyarakat luas untuk memberikan harapan baru. Dengan menggunakan listrik, anak-anak bisa belajar dengan baik, masyarakat bisa beribadah dan bekerja lebih produktif,” ujar Edi dalam sambutannya. “Kebahagiaan sesungguhnya adalah bahagia saat menyaksikan orang lain berbahagia, dan ada andil kita dalam di dalamnya,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini PLN UID Sulselrabar menggelar seremonial pelaksanaan penyalaan serentak di dua tempat yaitu di Desa Wolo, Kolaka utara dan Kampung Lette, Tanjung Merdeka, Makassar. Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan berupa sembako kepada masyarakat setempat oleh Yayasan Baitul Maal (YBM) – PLN UID Sulselrabar.

H. Muhammad Jayadin, S.E., M.E., Wakil Bupati Kabupaten Kolaka memberikan testimoni mewakili masyarakat yang sudah menerima bantuan menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan PLN UID Sulselrabar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN karena berkat PLN, sebanyak kurang lebih 48 masyarakat kami kini bisa menikmati listrik. Bayangkan sudah 78 tahun Merdeka, tetapi masih ada masyarakat di sini, di Kolaka yang belum bisa menikmati listrik. Dengan adanya Light Up The Dream, kini masyarakat kami bisa menikmati listrik dan penerangan di malam hari.” Demikian pernyataan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka tersebut kemarin (22/8) yang disampaikan secara daring dari Kolaka Utara saat acara berlangsung.

Moch. Andy Adchaminoerdin, General Manager PLN UID Sulselrabar hadir di Tanjung Merdeka untuk memberikan sambutan, sekaligus melakukan penyalaan serentak. Dalam kesempatan tersebut, Andy menyampaikan bahwa Program Light Up The Dream dari PLN merupakan salah satu cara untuk membantu warga-warga yang belum tercatat untuk memperoleh bantuan dari pemerintah. Program ini merupakan hasil donasi dari insan PLN yang menyisihkan sebagian rejekinya untuk dapat dikelola agar masyarakat bisa mendapatkan listrik.

“Salah satu peran dari pemerintah adalah membantu masyarakat yang kurang mampu. PLN melalui program Light Up The Dream ini membantu mengisi celah-celah yang belum terjangkau oleh pemerintah. Membantu masyarakat yang belum tercatat untuk memperoleh bantuan melalui program ini. Light Up The Dream adalah patungan dari rekan-rekan kerja yang menyisihkan sebagian rejekinya untuk dikelola agar masyarakat bisa mendapatkan listrik,” kata Andy.

Andy mengatakan bahwa dari 1400 pelanggan yang dinyalakan kemarin (22/8), sebanyak 449 pelanggan berasal dari wilayah kerja PLN UID Sulselrabar. Andy juga ikut berbahagia bahwa bisa lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menikmati listrik, serta berharap agar listrik dapat digunakan dengan bijak kedepannya.

“Listrik sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok, sehingga PLN memandang perlunya pemerataan listrik ke seluruh lapisan masyarakat. Kami berbahagia melihat senyum pelanggan yang sekarang bisa menikmati listrik, sehingga nantinya bisa berimbas kepada masyarakat yang makin produktif dan bahagia. Saya juga memberikan apresiasi kepada karyawan dan karyawati atas peran, serta kerelaannya dalam menyisihkan sebagian rejekinya untuk program ini. Semoga listrik yang terpasang ini dapat digunakan sebaik dan sebijak mungkin,” ujarnya..

Andi Sofyar Bau Djemma, Lurah Tanjung Merdeka yang juga hadir di acara tersebut menyampaikan terima kasih karena kini masyarakat di wilayahnya sudah bisa menikmati listrik.

“Terima kasih kepada PLN karena kini masyarakat kami bisa menikmati listrik. Karena bantuan dari PLN, masyarakat yang dulu kalau malam tiba harus gelap gulita, sekarang sudah bisa merasakan terang di rumahnya,” ujarnya. (*)