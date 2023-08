Peduli Masalah Lingkungan, Suzuki Terapkan Green Technology ke Produk Andalan

JAKARTA, UPEKS.co.id — Perkembangan teknologi di industri otomotif kian beragam dan menguntungkan guna mencapai tujuan kendaraan yang semakin ramah lingkungan. Seperti upaya yang dilakukan Suzuki melalui penerapan Green Technology.

Suzuki melalui penerapan Green Technology menghadirkan produk-produk yang ramah lingkungan. Hal tersebut sekaligus menjadi jembatan bagi Suzuki dalam melangkah menuju teknologi elektrifikasi di masa depan.

Terdapat terapan teknologi yang menjadi unggulan Suzuki saat ini, yaitu SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. SHVS merupakan terapan yang paling tepat guna dan terjangkau untuk konsumen, sekaligus menjadi transisi teknologi secara bertahap sebelum beralih ke fase elektrifikasi secara penuh.

Hal itu pun sesuai dengan tema besar penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, yakni “Future Now” yang menjadi representasi dari masa depan industri otomotif Indonesia yang mulai bergerak ke ranah elektrifikasi.

Suzuki Indonesia hadir di ajang pameran GIIAS 2023 selama 10-20 Agustus 2023 dengan memamerkan sepuluh lini produk mobil unggulan dan menawarkan beragam aktivitas menarik. Termasuk Mural Car Projection dan 360 Spinner Photobooth untuk memberikan pengalaman yang seru bagi para pengunjung Booth Suzuki Indonesia.

Menjadi salah satu peserta GIIAS 2023 dengan menghadirkan booth di Hall 9C ICE BSD City, Tangerang Selatan, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengambil momentum untuk menampilkan wujud aksi perusahaan yang saling terintegrasi untuk menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan.

Target tersebut dapat dicapai tidak hanya melalui beragam lini produk andalan yang ramah lingkungan melalui teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), namun Suzuki juga menerapkan berbagai proses bisnis yang terus ditingkatkan secara berkesinambungan untuk memberikan dampak yang positif kepada pelanggan dan masyarakat Indonesia secara luas.

Diketahui, sejak tahun 2014, Suzuki telah memulai debut penerapan teknologi ramah lingkungan pada produk terlarisnya di pasar Jepang yaitu melalui penggunaan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

Mengikuti kesuksesan teknologi tersebut, Suzuki turut menghadirkan teknologi SHVS ke produk-produk mobil yang ada di Indonesia secara bertahap. Dimulai dari All New Ertiga Hybrid pada tahun 2022, kemudian Grand Vitara pada tahun 2023 dan langsung diikuti dengan New XL7 Hybrid.

Suzuki Indonesia telah memproduksi teknologi SHVS tersebut di pabrik Suzuki Cikarang, dan kedepannya akan terus berupaya menambahkan model dan angka produksi sehingga dapat lebih mudah menjangkau masyarakat Indonesia secara lebih luas.

SHVS menjadi langkah yang bijak yang terus ditawarkan oleh Suzuki karena selain ramah lingkungan, teknologi ini juga mengungguli teknologi lain dari sisi biaya yang lebih murah dan perawatan yang lebih mudah, sehingga cocok dikawinkan dengan kendaraan yang terjangkau serta bernilai tinggi, seperti Suzuki.

Penerapan teknologi SHVS pada mobil penumpang terpopuler Suzuki bertujuan untuk mempercepat pemerataan distribusi mobil lebih ramah lingkungan di Indonesia, sekaligus mengedukasi pelanggan untuk ikut peduli dan menjaga terhadap keberlangsungan lingkungan yang lebih baik.

Hingga Juli 2023, Suzuki Indonesia sudah memasarkan produk hybridnya hingga 12.457 unit secara nasional, dan 12.448 unit ke 15 negara di dunia.

Matsushita Ryohei, 4W Sales and Marketing Director Suzuki Indonesia dalam pidatonya di pembukaan booth Suzuki, menegaskan, Suzuki Indonesia berkomitmen untuk memperkenalkan tidak hanya produk yang bagus tetapi juga realistis, efisien dan bernilai dari sudut pandang pelanggan.

“Secara paralel, kami juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah lingkungan di Indonesia dan terus memberikan nilai bagi masyarakat Indonesia,” terang Matsushita Ryohei.

Hariadi selaku Asst. to Dept. Head Service PT Suzuki Indomobil Sales menerangkan bahwa teknologi SHVS yang saat ini sudah ada pada beberapa unit Suzuki merupakan teknologi yang dihadirkan guna memenuhi kebutuhan konsumen akan kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan.

“Memiliki mobil hybrid seperti yang dihadirkan oleh Suzuki sangatlah menyenangkan. Setidaknya itulah cerita pengalaman yang kami dapatkan dari pelanggan yang telah melakukan perawatan rutin di Bengkel Resmi Suzuki,” katanya.

“Tidak hanya karena mudah dan praktis dalam penggunaan maupun perawatan, namun secara biaya juga tetap tergolong terjangkau dan tidak berbeda dari model sebelumnya. Sebagai contoh saja, total biaya perawatan rutin All New Ertiga Hybrid dan New XL7 Hybrid selama lima tahun masih berkisar mulai dari angka Rp6 jutaan,” sambung Hariadi.

Menurut Hariadi, konsep dasar yang dimiliki oleh teknologi SHVS terbentuk dari penggunaan mesin pembakaran internal dengan penyematan Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-Ion Battery.

Kehadiran ISG memiliki fungsi ganda yaitu sebagai motor dan generator, sehingga dapat memberikan acceleration assist saat diperlukan dan dapat mengembalikan energi listrik kembali secara otomatis saat deselerasi.

Sedangkan Lithium-Ion Battery berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang digunakan saat mesin membutuhkan dukungan tenaga maupun menjalankan berbagai perangkat kelistrikan saat mobil digunakan.

Optimalkan Layanan Purna Jual untuk Kepuasan Pelanggan

ERA elektrifikasi yang semakin berkembang, kemudahan dan kepraktisan teknologi hybrid semakin populer di kalangan masyarakat dan mengalami perkembangan yang signifikan.

Selama 14 bulan terakhir (Mei 2022 – Juli 2023), sebanyak 12.993 unit pemilik mobil Suzuki berteknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) juga telah merasakan dan membuktikan kemudahan perawatan tersebut, serta mendapatkan kepuasan melalui layanan yang diberikan oleh Bengkel Resmi Suzuki.

Pengalaman menyenangkan yang dialami pelanggan tersebut turut menambah kepercayaan terhadap produk dan teknologi yang dihadirkan oleh Suzuki. Sejalan dengan komitmen PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) yang menawarkan produk value for money dan juga kendaraan yang ramah lingkungan, Suzuki telah menghadirkan kendaraan dengan teknologi canggih SHVS.

Teknologi ini telah diterapkan pada berbagai model, termasuk All New Ertiga, Grand Vitara, dan New XL7 Hybrid. Dengan berbagai pilihan produk hybrid yang ditawarkan, konsumen memiliki kesempatan lebih besar untuk mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kinerja atau kenyamanan. Ketiga model ini juga dipamerkan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.

Selain menghadirkan produk yang ramah lingkungan, Suzuki juga terus memberikan edukasi mengenai perawatan produk untuk pelanggan. Mudahnya perawatan mobil hybrid Suzuki yang telah terbukti dalam setahun terakhir turut mengundang ketertarikan masyarakat sehingga pengguna mobil hybrid Suzuki juga turut bertambah banyak.

Setahun setelah peluncuran, Lithium-Ion Battery yang digunakan dalam teknologi hybrid Suzuki telah terbukti andal dan belum mengalami keluhan signifikan dari pelanggan. Hal ini menegaskan kualitas tinggi dari komponen kunci dalam sistem hybrid Suzuki.

Menjadi salah satu bagian dari kendaraan, komponen-komponen yang ada pada teknologi SHVS tentunya memerlukan perawatan yang harus diperhatikan untuk menjaga kinerjanya. Berikut ini merupakan cara merawat SHVS agar tetap berfungsi dengan baik:

Pertama terkait pawatan rutin di Bengkel Resmi Suzuki dengan memanfaatkan free Service hingga 50.000 km. Perawatan berkala di bengkel resmi pasti banyak untungnya baik untuk yang hybrid maupun konvensional, seperti harga yang terjangkau, gratis jasa servis, Oli dan Part sampai 50.000 km, ditangani tenaga ahli yang memiliki sertifikasi, hingga pengecekan sebanyak Standar 23 item. Dengan adanya teknisi tersertifikasi, selain konsumen bebas cemas, proses perawatan pun dilakukan dengan tepat sehingga mampu menjaga kinerja mesin agar tetap optimal sehingga pengalaman berkendara menjadi lebih nyaman dan aman.

Kemudian, pemanasan kendaraan secara rutin dan mengikuti petunjuk penggunaan Suzuki. Hal ini untuk membantu menjaga kendaraan dalam kondisi optimal, sehingga menghindari potensi masalah saat pengoperasian, dan meningkatkan masa pakai komponen. Pastikan juga untuk memperhatikan indikator daya baterai yang tertera pada MID (Multi Information Display) agar Anda tetap dapat memonitor kondisi baterai dengan tepat.

Selanjutnya, untuk menjaga sistem elektrikal pada kendaraan tetap berfungsi dengan baik, hindari berkendara di daerah yang sering terkena banjir tinggi. Air yang merendam bagian bawah kendaraan dan komponen elektrikal dapat menyebabkan kerusakan serius dan berpotensi mengganggu kinerja kendaraan.

“Untuk kedepannya kami berusaha untuk terus menjaga dan mempertahankan pelayanan yang terbaik kepada seluruh loyal konsumen. Teknologi SHVS yang saat ini sudah ada di beberapa unit kami menjadi salah satu bukti bahwa kami selalu ingin menghadirkan produk terbaik untuk menjawab kebutuhan konsumen dan ikut serta mendukung pemerintah untuk mengurangi pencemaran lingkungan,” tutup Hariadi selaku Asst. to Dept. Head Service PT Suzuki Indomobil Sales. (mahatir mahbub)