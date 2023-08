Olympic of Statistics 2023 Resmi Dibuka, Perlombaan dari Berbagai Universitas di Indonesia

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Perlombaan dari berbagai universitas di Indonesia, Olympic of Statistics (OLS) 2023 telah dibuka yang diselenggarakan oleh HMPS Statistika 2023 melalui virtual zoom meeting pada Sabtu, 26 Agustus 2023.

Kegiatan Olympic of Statistics merupakan program kerja dari HMPS Statistika FMIPA UNM 2023 berupa perlombaan antara mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang akan saling bersaing meraih juara.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dimulai dari 12 Juni 2023 hingga 16 September 2023 mendatang.

Ketua Panitia Olympic of Statistics 2023, Dedi Ariyanto mengatakan, kegiatan ini mengusung tema “Data-Driven Innovation by Finding Creative Solution with Data Analytics”.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari perlombaan Olimpiade Statistika, Infografis, Essay, kegiatan Bootcamp, dan Seminar Nasional.

Ketua Umum HMPS Statistika FMIPA UNM 2023, Ajriansyah mengharapkan kegiatan ini dapat mengembangkan keilmuan dalam bidang kestatistikan dalam menghadapi perpindahan dari era 4.0 menuju era 5.0.

“Saya menantikan penemuan-penemuan yang mendapatkan solusi kreatif dari para peserta,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Statistika FMIPA UNM, Dr. Ruliana mengharapkan bahwa semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan agar dapat menghasilkan seorang statistikawan yang handal, sehingga dapat mendukung era 5.0.

Tak lupa pula, ia memberikan apresiasi kepada Ketua Umum HMPS Statistika FMIPA UNM Tahun 2023, panitia pelaksana, dan peserta. (Mit)