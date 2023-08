Lagi, Pondok Pesantren An Nur Tompobulu Juara Umum

MAROS,UPEKS.co.id— Pondok Pesantren An Nur Tompobulu Maros, kembali menorehkan prestasi gemilang dalam jambore Pramuka dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI se-Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, di Lapangan Manunggal Pucak.

Tahun ini, Pramuka meraih Juara Umum I dengan peroleh 11 piala dari berbagai lomba, melonjak dari tahun lalu yakni juara umum 2.

Juara perlombaan yang berhasil disabet, diantaranya, juara pidato, juara kaligrafi, juara kreasi miniatur, juara gerak jalan, juara pioneering, juara kreasi semapure, juara kerajinan tangan, hingga juara lomba permainan hadang.

“Alhamdulillah, usaha dan latihan yang dilakukan santri membuahkan hasil. Ini semua tidak terlepas dari semangat dan kekompakan santri-santri dalam mengikuti setiap kegiatan. Kami latihan ala kadarnya karena banyaknya aktivitas santri. Selaku pembina, saya hanya menyampaikan kepada santri untuk tidak tidak terlalu mengharapkan juara agar tidak kecewa, tapi harus memaksimalkan diri dalam lomba,” ungkap Ustadz Muhammad Ikramullah, pembina Tahfidz yang juga pembina Pramuka Putra An Nur, Jumat (18/8/2023).

Disebutkan, utusan Pramuka Pondok Pesantren An Nur Tompobulu Maros terdiri dua tim, masing-masing, 10 santri tim Madrasah Aliyah (MA) dan 11 santri tim Madrasah Tsanawiyah (MTs). Tujuan keikutsertaan Ponpes An Nur sebenarnya lebih kepada pelibatan diri dan berpartisipasi di tengah-tengah masyarakatagar bisa mendapatkan nilai positif di mana An Nur berpijak.

Hal senada diungkapkan, Direktur Pendidikan dan Kepesantrenan Ponpes An Nur Tompobulu Maros, Dr Muh Nasrun MM, mengatakan, usaha dan latihan penuh disiplin para santri di tengah seabrek kegiatan kelas formal, kelas tahfidz, dan kegiatan kepesantrenan, menuai hasil gemilang.

Dikatakan, raihan prestasi juara 1 ini, seyogyanya menjadi motivasi untuk tetap terus berlatih dan tak kenal kata puas, karena ini adalah langkah awal menuju tangga yang lebih tinggi.

“Tetaplah menjaga kekompakan dan mengikuti instruksi kakak pembina, agar terus dapat ditingkatkan dan terus menorehkan prestasi di ajang atau event lainnya. Kalian telah menunjukkan prestasi yang luar biasa, rekam jejak yang sungguh memuaskan,” pesan Dr Nasrun.

Dia berharap, para anggota tim Pramuka An Nur dapat menjadi inspirasi bagi teman-temannya dan adik-adik juniornya, berbagi pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga.

Sementara itu, salah satu Tim Pramuka MA An Nur, Abrizam Fayyadh, mengungkapkan, ada beberapa perubahan materi lomba pada tahun ini.

“Tahun lalu (2022), banyak lomba keagamaan yang hampir semua juaranya disabet An Nur. Namun, tahun ini banyak yang tak lagi dilombakan, seperti lomba azan dan hafalan Alquran,” ungkapnya.

Meski demikian, hal itu tak membuat tim kecewa. Sebab, katanya, tim An Nur, telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai kategori lainnya.

“Yang penting kita semangat saja, urusan menang dan kalah tak menjadi pikiran kami,” ujarnya, saat ditemua di area perkemahan.

Ke depan, Ustadz Mikrab, sapaan akrab Ustadz Muhammad Ikramullah, berharap dukungan penuh berbagai pihak atas kegiatan ekstrakurikuler ini, karena banyak santri yang sangat antusias dan memiliki bakat yang tinggi dalam kegiataan kepramukaan. (suk)

PARA JUARA DARI PONPES AN NUR TOMPOBULU MAROS

* Juara I Ceramah/Pidato

– Rezki Alif (MA An Nur)

– Haidar (MTs An Nur)

* Juara I Kaligrafi

– Fathul Mubarak (MA An Nur)

– Syahrul Gunawan (MTs An Nur)

* Juara I Lomba Hadang (Kelompok MTs An Nur)

* Juara 2 Kreasi Miniatur (Kelompok MTs/MA An Nur)

* Juara 2 Kerajinan Tangan (Kelompok MTs An Nur)

* Juara 3 Masak Rimba (MA An Nur)

* Juara 3 Gerak Jalan (Kelompok Mts/MA An Nur)

* Juara 3 Pioneering (Kelompok MA An Nur)

* Juara 3 Kreasi Semapure (Kelompok MA An Nur)