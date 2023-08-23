Jelang Silaturrahmi Akbar BKMT Sulsel, Panitia Gelar Rapat Persiapan

Makassar, Upeks.co.id — Panitia Silaturrahmi Akbar Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Prov Sulsel menggelar rapat. Selasa 22 Agustus 2023.
Silaturahmi Akbar Badan Kontak Majelis Taklim (BKTM) Sulsel kali ini akan digelar tanggal 2 – 3 September 2023. Yang rencananya akan dihadiri Ketua Umum BKMT Indonesia, DR Hj Syifa Fauzia M.Art. Serta diikuti Majelis Taklim se-Sulawesi Selatan.
Silaturahmi ini akan diisi dengan seminar Anti Narkoba, Mencegah Sunting, Rapat kordinasi dan Pelantikan BKMT kab/kota se Sulsel.
Selain juga akan digelar Parade Akbar se-Majelis Taklim se-Sulsel.
Rapat persiapan dihadiri Ketua BKMT Sulsel Hj Andi Rosnasi Smith Pabbola, dan Ketua Panitia Dra Hj Sumarni MM.(rls)