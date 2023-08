Honda Luncurkan Model Hybrid dan Tampilkan Berbagai Mobil Listrik di GIIAS 2023

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Mengusung tema “Energize to Accelerate”, PT Honda Prospect Motor memulai era elektrifikasinya di Indonesia dengan menampilkan berbagai mobil listrik di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang digelar di ICE-BSD, Tangerang Selatan, pada 10-20 Agustus 2023.

Pada pembukaan ajang ini, Honda juga meluncurkan generasi terbaru dari All New Honda CR-V yang untuk pertama kalinya di Indonesia memiliki versi mesin hybrid.

Peluncuran All New Honda CR-V sekaligus menjadi penanda dimulainya penerapan teknologi elektrifikasi Honda di Indonesia, atau yang disebut dengan Honda e:technology.

Tampil dalam dua pilihan varian, model SUV legendaris ini kini menawarkan varian All New Honda CR-V 2.0L RS e:HEV dengan sistem hybrid terbaru Honda yang lebih bertenaga sekaligus lebih hemat bahan bakar.

Tak hanya itu, All New Honda CR-V juga tampil dengan desain baru yang semakin premium sebagai model SUV kelas atas serta fitur-fitur berteknologi tinggi terutama dalam konektivitas dan keselamatan berkendara.

Untuk pertama kalinya, Honda memperkenalkan teknologi Honda CONNECT di Indonesia melalui generasi terbaru All New Honda CR-V, sebuah aplikasi untuk mengakses berbagai fitur dan informasi di mobil melalui smartphone penggunanya.

Pada ajang GIIAS kali ini, Honda menampilkan lima unit mobil berbasis elektrik yang menggambarkan komitmen Honda untuk menawarkan solusi kendaraan ramah lingkungan untuk berbagai kebutuhan masyarakat global, termasuk di Indonesia.

Selain All New Honda CR-V yang mengusung teknologi e:HEV, di booth Honda juga hadir model hybrid lainnya yaitu All New Honda Accord e:HEV. Sedan premium yang pertama kali diperkenalkan di dunia pada awal tahun 2023 ini dihadirkan sebagai showcase model hybrid global yang dimiliki Honda saat ini, sekaligus update dari model Accord e:HEV yang ditampilkan Honda di booth GIIAS tahun lalu.

Model hybrid lain yang ditampilkan di booth Honda adalah Honda CR-Z, model hybrid yang pernah dipasarkan Honda di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Honda CR-Z mengusung mesin i-VTEC 1,5 liter dipadu dengan teknologi baterai Integrated Motor Assist (IMA), yang menjadi pendahulu teknologi e:HEV. Memadukan karakter sporty dengan mesin yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, Honda CR-Z menjadi penunjuk arah pengembangan model-model hybrid Honda selanjutnya.

Honda juga menunjukkan prototipe mobil bermesin listrik lainnya, yaitu Honda N-Van EV Prototype. Model Honda N-Van pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 dan telah menjadi salah satu minicar terlaris di Jepang.

Honda N-Van EV Prototype dibekali dengan mesin baterai listrik yang menghasilkan performa bertenaga dan ramah lingkungan, sekaligus kabin dan ruang kargo lapang yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan konsumen maupun niaga.

President Director PT Honda Prospect Motor, Kotaro Shimizu mengatakan, pada ajang GIIAS 2023, Honda menawarkan konsep yang benar-benar baru yang dapat dirasakan melalui desain booth futuristik dengan berbagai wahana interaktif sekaligus display mobil-mobil elektrifikasi yang menggambarkan visi Honda di masa depan.

“Tentunya, kami juga berusaha menyajikan kenyamanan untuk konsumen melalui berbagai unit test drive dan program penjualan yang menarik,” ucapnya. (Mit)