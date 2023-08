Hanya di Kallafriends, Beli Tiket F8 Tanpa Antre dan Berhadiah Motor Listrik

MAKASSAR, Upeks.co.id — Kallafriends menjadi official ticketing partner F8 Makassar yang berlangsung di Pantai Losari selama 23-27 Agustus 2023. Pembelian tiket dijamin lebih mudah dan lebih untung melalui aplikasi ini. Pengunjung pun tak bakal mengantre lagi dan berkesempatan mendapatkan hadiah dan promo menarik setelah melakukan transaksi.

Sebelumnya, Kallafriends telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pembelian tiket pre-sale selama 17-22 Agustus 2023. Selanjutnya, pembelian tiket dapat dilakukan pada 23-27 Agustus 2023 selama persediaan masih ada.

Chief Corporate Secretary, Legal & Marketing Officer KALLA, Subhan Djaya Mappaturung, mengatakan, kehadiran Kallafriends di F8 Makassar ialah untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses event ini. KALLA juga senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan industri kreatif yang juga menjadi target F8 Makassar selama ini.

“KALLA telah terlibat dalam F8 Makassar 2022 lalu. Tahun ini, kita memberikan dukungan penuh kepada F8 Makassar sebagai official ticketing partner, di mana seluruh masyarakat Makassar dan sekitarnya dapat melakukan pembelian tiket pre-sale maupun regular secara digital. Kami berterima kasih kepada pihak F8 Makassar yang telah mempercayakan Kallafriends untuk berkolaborasi dalam event international ini yang tentunya akan banyak diakses pengunjung,” jelas Subhan.

Direktur Utama PT Festival Delapan Indonesia, Sofyan Setiawan, mengatakan, keterlibatan Kallafriends sangat sesuai dengan strategi F8 Makassar untuk mendorong transaksi non tunai. Kemudian, event ini juga mengajak masyarakat untuk banyak berinteraksi secara digital.

“Kallafriends berpartisipasi dalam F8 Makassar cukup tepat karena sudah menjadi kesatuan strategi dengan apa yang kami ingin lakukan dalam event ini. Kami berharap kolaborasi bersama KALLA tidak berhenti di F8. Tetapi bisa lebih banyak lagi bersama PT Festival Delapan Indonesia untuk mendukung industri kreatif,” tutur Sofyan.

Sementara itu, Customer Experience Department Head KALLA, Nadya Tyagita, mengungkapkan, sejak penjualan tiket pre-sale F8 Makassar dibuka dalam aplikasi Kallafriends, total transaksi sudah mencapai 1.500 tiket per Selasa (22/8/2023) pagi. Kemudian, pembelian tiket on the spot melalui Kallafriends akan dibagi menjadi 4 loket di pintu masuk F8 Makassar.

“Keuntungan membeli tiket di Kallafriends ialah tidak perlu mengantre lagi. Menariknya lagi, sudah disiapkan grandprize motor listrik United bagi pengunjung yang membeli tiket di Kallafriends yang akan diundi di akhir event,” jelas Nadya.

Berbagai penawaran menarik lain saat melakukan transaksi di Kallafriends selama F8 Makassar ialah pengunjung mendapatkan voucher Browcyl 20%, voucher United E-Motor Rp350 ribu dan voucher Bugis Waterpark Buy 1 Get 2.

Adapun cara membeli tiket F8 Makassar di Kallafriends ialah setelah mengunduh aplikasi Kallafriends di Playstore atau Appstore, pastikan Anda memliki saldo minimal 20.000 Kalla Poin untuk melakukan transaksi. Kemudian, klik banner F8 Makassar pada halaman utama aplikasi. Setelah itu, isi data diri sesuai kolom, lalu scroll ke bawah dan klik pembayaran. Selanjutnya, masukkan PIN verifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Terakhir, saat pembelian tiketmu sudah berhasil, langsung perlihatkan ke panitia registrasi.(rls)