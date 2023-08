Four Points Makassar Kembali Gelar Road To Give 2023, Lari Sambil Beramal

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Four Points Makassar akan kembali mengadakan Road To Give 2023 pada 15 Oktober 2023 yang bertempat di area Four Points Makassar.

Di mana, kegiatan ini bertajuk Lari Sambil Beramal. Nantinya, akan menggalang dana untuk disalurkan ke Lembaga Non-profit internasional Scholars of Sustenance (SOS Indonesia) dengan proyek sosial menyalurkan makanan yang bernutrisi kepada masyarakat yang membutuhkan.

General Manager Four Points Makassar, Jennifer Suryadi mengatakan, seiring kesuksesan dari penyelenggaraan beberapa tahun terakhir, dan ini adalah kali kedua dengan nama yang baru, Road To Give. Yang sebelumnya dikenal sebagai Run To Give.

“Ini merupakan bagian dari program tahunan Marriott Asia Pasifik, “Road to Give” telah menjadi wujud komitmen kuat perusahaan untuk membangun lingkungan yang berpusat pada kepedulian terhadap individu, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan,” ungkapnya.

“Tahun ini, akan melibatkan 60 hotel dan resor Marriott International yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk hotel Four Points By Sheraton Makassar, sebagai penyelengara di kota Makassar,” tambahnya.

Dalam semangat kebersamaan, Four Points by Sheraton Makassar akan menyelenggarakan kegiatan outdoor yang mengajak partisipasi para rekanan, yakni berlari sejauh 10 KM.

Melalui kegiatan ini, Marriott mendorong seluruh komunitasnya di Indonesia untuk merasakan kegembiraan acara ini, mempererat hubungan, sekaligus berperan dalam penggalangan dana demi kebaikan bersama.

Tak hanya sekadar menggalang dana, Road to Give 2023 juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan para staf hotel serta masyarakat umum.

“Dalam semangat ini, Marriott Indonesia melalui Road To Give 2023 mengajak seluruh staf dan masyarakat umum untuk berlari bersama, menyediakan waktu untuk refleksi diri, serta merawat baik tubuh maupun pikiran,” pungkasnya. (Mit)