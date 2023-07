WNA Checkup Kesehatan Di RSUD H.A.Sulthan Dg Radja Sambil Berwisata di Bulukumba

BULUKUMBA, UPEKS.co.id – RSUD H.A.Sulthan Dg Radja Bulukumba yang terletak di jantung Kota Bulukumba Sulawesi Selatan merupakan salah satu Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, berstatus klas B dan telah terakreditasi secara Paripurna bintang lima dari KARS yang memiliki berbagai layanan unggulan dalam Pelayanan.

RSUD H.A. Sulthan Dg Radja Bulukumba juga melakukan medical Checkup (MCU). Dengan penawaran layanan tersebut sudah barang tentu RSUD Bulukumba dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai serta SDM yang tidak kalah unggul dan professional. Sehingga rumah sakit menjadi salah satu pilihan wisatawan untuk melakukan medical check up selama berlibur di Kabupaten Bulukumba.

Seperti yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) asal Prancis Elsa Chause melakukan pemeriksaan medical checkup (MCU) di RSUD H.A. Sulthan Dg Radja Bulukumba, Senin (3/7/2023).

Elsa Chause sudah tiga Bulan berada di Indonesia dan saat ini kurang lebih sepuluh hari di tempat wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.

“Waktu wisatanya di Indonesia cukup lama maka Ia perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap baik untuk keperluan perpanjangan Visa maupun mengetahui kondisi kesehatannya selama berwisata thank you for the good service,” ungkap Elsa.

Sementara itu Humas RSUD Bulukumba Maksum Tantu SKM,M.Tr.Adm.Kes membenarkan ada beberapa orang yang melakukan check up hari ini diantaranya seorang wisatawan asing.

Ia mengatakan Pelayanan kembali berjalan normal setelah sebelumnya tutup sesuai dengan hari libur nasional lebaran Idul Adha. Seluruh pelayanan poliklinik rawat jalan di rumah sakit tersebut mulai buka kembali pada Sabtu 1 Juli 2023.

“Sejumlah orang berisiko biasa mengalami gangguan kesehatan pasca lebaran Idul Adha. Mulai dari hipertensi, kolesterol meningkat, hingga gula darah yang ikut meningkat,” jelasnya.

Maksum Tantu mebeberkan penyakit tersebut biasa terjadi akibat pola makan yang cenderung tidak sehat, mengandung santan dan lemak yang tinggi tentu menjadi pemicunya.

“Terkadang memang kita suka lepas kontrol menikmati hidangan pada hari raya dan melakukan perjalanan yang melelahkan. Namun tetap, selepaxsnya itu jangan lupa memeriksakan kesehatan yang rutin dengan Check Up atau MCU di RSUD H.A.Sulthan Dg Radja Bulukumba,” jelas Maksum. (sufri)