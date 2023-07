Piala Presiden Esports 2023 Resmi Dimulai, Siap Lahirkan SDM Unggul di Kancah Esports Tanah Air

JAKARTA,UPEKS.co.id— Kejuaran olahraga elektronik Piala Presiden Esports 2023 akhirnya resmi dimulai untuk mewadahi talenta-talenta esports di Tanah Air. Rangkaian turnamen esports non-developer terbesar di Indonesia ini diawali dengan seremoni Kick Off Piala Presiden Esports 2023 yang diluncurkan pada Selasa, 18 Juli 2023. Ini menjadi edisi kelima berturut-turut sejak perdananya diselenggarakan pada tahun 2019 yang lalu.

Piala Presiden Esports 2023 menargetkan akan diikuti oleh lebih dari 50 ribu atlet esports dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperebutkan prize pool sebesar Rp 2 miliar. Konsisten untuk memberi ruang terhadap game lokal, turnamen tahun ini akan mempertandingkan game buatan anak bangsa yaitu Lokapala. Sementara itu dari game populer mancanegara akan dipertandingkan Mobile Legends: Bang Bang.

Selain itu, untuk pertama kalinya, Piala Presiden Esports 2023 juga akan membuka kompetisi khusus untuk perempuan melalui cabang game Mobile Legends: Bang Bang. Ini merupakan lanjutan dari komitmen KINCIR untuk mengembangkan skena kompetitif ladies, setelah sebelumnya menggelar IESPL Women Championship 2023 pada awal tahun ini.

Terselenggaranya Piala Presiden Esports 2023 ini merupakan kolaborasi antara KINCIR, Megapro Communications, serta mendapat dukungan penuh dari Pemerintah RI melalui berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan PB Esports Indonesia (PB ESI).

Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan RI mengatakan Piala Presiden Esports 2023 menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sangat mendukung pengembangan esports di Indonesia, baik dari sisi prestasi maupun ekosistem dan industri pendukungnya. Ia menegaskan, gelaran turnamen ini memberikan kesempatan bagi seluruh pihak terkait untuk dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak SDM unggul yang lahir melalui esports.

“Penyelenggaraan Piala Presiden Esports 2023 ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah terhadap pengembangan ekosistem esports dan industri game lokal Indonesia. Turnamen ini merupakan bentuk komitmen kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk PB ESI, untuk merealisasikan potensi bangsa dengan memberikan kesempatan bagi seluruh aktor muda dalam industri esports untuk menghadirkan SDM unggul,” ujar Moeldoko.

Sementara itu Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melihat jika generasi muda memiliki peran penting dalam setiap era, termasuk dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia menambahkan lewat jari jemari, generasi muda bisa memproduksi game lokal dan menciptakan atlet esports yang berkualitas. Selain itu ia juga ingin mendorong lebih banyak game lokal, dan ia mengapresiasi Piala Presiden Esports 2023 yang kembali menghadirkan game lokal.

“Generasi muda selalu memiliki peran penting dalam setiap era, termasuk dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Lewat jari jemari generasi muda dapat memproduksi game lokal yang mendunia, menciptakan atlet esports yang berkualitas, hingga memperkenalkan destinasi wisata di berbagai platform digital. Jadi ini saatnya buat para generasi muda untuk tunjukkan kreativitas luar biasa dan keindahan Indonesia ke mata dunia. Lebih dari USD 2 miliar yang dihasilkan dari subsektor game, yang sayangnya masih sedikit sekali game-game lokal. Oleh karena itu kita ingin mendorong lebih banyak lagi game-game lokal, dan saya sangat mengapresiasi Piala Presiden Esports 2023 oleh KINCIR yang menghadirkan game lokal,” ucap Sandiaga Uno saat The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU) pada Senin (17/7).

Hal itu juga diperkuat pernyataan Kepala bidang Humas dan Komunikasi Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) Ashandi Ang. Ia mengatakan jika prestasi atlet esports Indonesia pada tahun ini sangat membanggakan. Oleh karena itu, Piala Presiden Esports 2023 harus terus digulirkan demi memastikan esports Indonesia terus mencetak atlet berprestasi.

“Piala Presiden Esports merupakan salah satu motor penting yang telah dan akan memacu perkembangan prestasi esports Indonesia. Turnamen ini secara nyata telah menciptakan peluang bagi talenta-talenta esports tanah air untuk meningkatkan kemampuan serta prestasinya, sekaligus memastikan proses regenerasi bisa terus berjalan. Diharapkan, melalui ajang ini, bakat-bakat potensial tanah air dapat terus mengembangkan diri dan siap menyongsong masa depan yang gemilang di panggung kompetisi esports internasional,” ujar Ashandi Ang.

Sementara itu Rangga Danu Prasetyo sebagai Ketua Pelaksana Piala Presiden Esports 2023 menekankan pada pentingnya kolaborasi lintas sektoral demi memajukan industri esports di Indonesia. Piala Presiden Esports 2023 tidak hanya menjadi ajang bagi para atlet untuk unjuk gigi, tetapi juga panggung buat elemen lain seperti talent, brand ambassador, caster, hingga host untuk menunjukkan talenta mereka.

“Ekosistem esports di Indonesia bisa dikatakan sangat luas, dan akan terus dikembangkan oleh seluruh stakeholder yang berkecimpung di dalamnya. Piala Presiden Esports 2023 merupakan bagian dari ekosistem tersebut, yang juga semakin berkembang setiap tahunnya. Ekosistem esports tidak hanya sebatas kepada atlet yang bertanding, tetapi juga mencakup elemen-elemen lain seperti talent, brand ambassador, caster, host, hingga kru yang bekerja di belakang layar. Bukan tidak mungkin jika ke depannya esports tidak hanya menjadi sebuah kompetisi, tetapi juga sarana hiburan atau entertainment,” ujar Rangga Danu Prasetyo.

Periode pendaftaran buat Piala Presiden Esports 2023 sudah dibuka sejak 13 Juli 2023 yang lalu. Usai seremoni kick off, turnamen akan berlanjut ke tahap kualifikasi yang terbagi menjadi babak kualifikasi regional, kualifikasi tertutup, dan kualifikasi terbuka. Para finalis dari masing-masing cabang game akan bertanding di Babak Grand Final Piala Presiden Esports 2023 yang rencananya akan diselenggarakan di Tennis Indoor Stadium Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada bulan Oktober mendatang. (rls)