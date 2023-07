ISC Batch 3 UMI Berakhir, Dosen Universitas Malaysia Pahang: Kami Selalu Jatuh Cinta ke UMI

MAKASSAR,UPEKS.co.id— International Summer Course (ISC) batch 3 Universitas Muslim Indonesia (UMI) resmi berakhir pada Sabtu 22 Juli 2023. Closing Ceremony ISC Batch 3 ini berlangsung di lantai 10 Menara UMI, jalan Urip Sumohardjo, Makassar.

Dalam kesempatan itu, para peserta menampilkan berbagai penampilan antara lain Tarian Khas Malaysia yang ditampilkan oleh mahasiswa berdarah Melayu. Kemudian ada juga penampilan nyanyi lagu berbahasa China, serta tarian India oleh mahasiswa Universitas Pahang Malaysia.

Selain performa kesenian itu, panitia jug mengumumkan pemenang Lomba video terbaik yang diraih oleh kelompok mahasiswa UPM bernama Burasa Group. Setelah itu pengumuman mahasiswa The Most Dilligent dan The Most Curious.

Dalam kesempatan ini, supervisor atau pendamping mahasiswa UPM Dr Yusnita binti Muhamad Noor, mengatakan jika peserta ISC Batch 3 UMI, khususnya yang berasal dari UMP sangat excited dengan kegiatan ini.

Menurutnya, UMI sukses membangun konsep ISC yang sangat baik, termasuk dari segi pelayanan untuk mahasiswa internasional yang menjadi peserta pada kegitan kali ini.

“Terimakasih UMI. Kami sangat berbesar hati untuk menerima kunjungan UMI di kemudian hari. UMI itu seperti berbicara Malaysia yang berarti ibu, seperti itu sehingga hati kami selalu jatuh cinta,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Internasional UMI, Ir. Hj. Setyawati Yani, MT, PhD, mengatakan, agenda ISC ini adalah bagian dari upaya-upaya internasionalisasi UMI. Dengan demikian, ISC menjadi salah satu upaya memperkenalkan kepada dunia internasional jika ada perguruan tinggi Unggul.

“Sehingga bila ada kekurangan kami mohon maaf dan mudah mudahan bisa kami tambal kembali jadi semakin membaik international Summer Course ke depannya,” bebernya.

Wakil Rektor V UMI Prof. Dr. Ir. Muh Hattah Fattah, MS, menjelaskan UMI memiliki prograhm Outbound dan Inbound dimana ISC merupakan Inbound. Ia menggambarkan Program Outbound adalah keberangkan mahasiswa UMI ke beberapa negara.

“Kami berharap progran Inbound seperti ini, UMP masih hadir lagi untuk tahun depan. Kami memastikan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan demi kesinakbungan kerjasama ini,” tutupnya.

Kegiatan diakhiri dengan pembagian hadiah bagi pemenang peserta ISC Batch 3 ini dan saling tukar piagam dan Cendramata antara UMI dan UMP. (aca)