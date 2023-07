Bupati Budiman Raih Penghargaan Dari Harian Upeks

Makassar, Upeks.co.id — Manajemen Harian Ujung Pandang Ekspres memberikan penghargaan kepada Bupati Luwu Timur, Budiman.

Penghargaan yang diterima orang nomor satu di Bumi Batara Guru itu diserahkan oleh Direktur Utama Harian Upeks, Buyung Maksum kepada Bupati Budiman di sela-sela kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas PPID Pembantu/Pelaksana lingkup Pemkab Luwu Timur, di Hotel Swiss Bellin Makasaar, Rabu (05/07/2023).

“Penghargaan sebagai The Best Support for media dari kami (manajemen Upeks) kepada Bapak Bupati Luwu Timur atas sumbangsih dan kepdulian beliau terhadap perkembangan dan pertumbuhan media. Bapak Bupati Budiman juga turut mendorong ekosistem kemajuan media, khususnya saat masa pandemi covid-19 temasuk kepada eksistensi Harian Ujung Pandang Ekspres,” kata Buyung Maksum, Direktur Harian Upeks usai menyerahkan penghargaan.

Sementara itu Bupati Luwu Timur Budiman menyampaikan terima kasih dan rasa syukurnya atas partisipasi dan kolaborasi media, khususnya peran Harian Ujung Pandang Ekspres dalam menyajikan pemberitaan terhadap program pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

“Kerjasama yang baik, sinergitas ini tetap kami lanjutkan dengan menjadikan media sebagai partner dalam mempublikasikan program-program pembangunan di daerah terlebih khusus di Luwu Timur. Terima kasih kepada Manajemen Harian Upeks atas penghargaan ini semoga apresiasi ini menjadi motivasi kami jajaran pemkab Luwu Timur dalam melanjutkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh bupati Budiman.

Dalam kesempatan itu, Bupati Budiman juga memaparkan capaian pemerintah daerah Luwu Timur, khususnya dalam 2 tahun pemerintahan yang dinakhodai Bupati Budiman. Sejumlah capaian itu adalah meningkatnya APBD Luwu Timur dari Rp 1,3 triliun pada 2022 menjadi Rp 1,7 triliun di tahun 2023.

Selain itu mantan Kepala Bapelitbangda Luwu Timur tersebut juga menggambarkan capaian indeks pembangunan manusia (IPM) Luwu Timur pada tahun lalu dengan capaian IPM tertinggi di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan.

“ Kami juga telah melaunching program Luwu Timur Inspiring, Program Peduli KI Saya Jagaki, dan ke depan kita juga menyiapkan program Pesona Luwu Timur,” tutupnya.

Penyerahan penghargaan dari Upeks ini juga disaksikan Ketua dan Anggota Komisi Informasi Sulsel, Fahir Halim, Andi Taddamapli, Benny Mansjur, Fauziah Erwin dan Kaherul Manan. Selain itu hadir pula Asisten Pemerintahan Luwu Timur, Aini Endis Anrika, Kadis Kominfo Sp Hamris Darwis serta peserta lokakarya dari perwakilan organisasi perangkat daerah se Luwu Timur. (aco)