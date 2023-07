BNI Gelar Bootcamp UMKM Journey to Export with BNI Xpora

Makassar, Upeks.co.id — Dalam rangkaian HUT BNI ke-77, BNI Regional Office 07 pada Kamis, 20 Juli 2023, telah memulai kegiatan Bootcamp UMKM Journey to Export with BNI Xpora kepada 10 (sepuluh) UMKM Binaan yang berorientasi ekspor yang lulus seleksi/kurasi.

Tentunya program ini diberikan kepada nasabah aktif BNI. Program ini akan berlansung secara intensif selama 6 (enam) bulan, dari bulan Juli sampai bulan November 2023.

Area Head Regional Office 07, Edson Yudisthira, mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini, BNI Xpora Regional 07 berkolaborasi dengan stakeholder terkait antara lain Bank Indonesia, Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Asuransi Ekspor dsb.

Tujuanya untuk memberikan pendampingan kepada UMKM berupa asistensi ekspor impor, pencatatan & pengelolaan keuangan, dukungan permodalan dan layanan transaksi usaha menuju UMKM Go productive, Go Digital dan Go Global.

Sehingga UMKM akan memiliki produk yang berdaya saing dan berkemampuan digital dalam proses bisnis serta akses pasar yang lebih luas di mancanegara melalui pameran produk bertaraf internasional & business matching dengan potensial buyer yang ada diluar negeri.

BNI memiliki 7 (tujuh) kantor cabang di luar negeri antara lain BNI Singapura, BNI Hongkong, BNI Tokyo, BNI Seoul, BNI New York, BNI London dan BNI Amsterdam yang tentunya akan mensupport pelaku usaha potensi ekspor yang ada di Indonesia terkhusus area kerja BNI Xpora Regional 07 yang menjadi hub untuk Indonesia timur (Sulawesi, Maluku & Papua).

Kami Raja Madu Sulawesi sebagai salah satu peserta batch I bootcamp mengungkapkan rasa syukur dan bangga mengikuti program UMKM Journey to Export with BNI Xpora ini karena kami mendapatkan banyak insight pengelolaan usaha, tips & trik pembuatan company profile untuk tujuan business matching ke potensial buyer agar closing dan yang membuat kami tambah bersemangat lagi karena BNI memiliki layanan dan produk yang unggul seperti jaringan kantor yang tersebar luas, e-Channel (BNI Mobile Banking, BNI Direct, EDC), Agen 46 dan QRIS BNI serta komitmen BNI untuk melakukan pendampingan, dan pemberdayaan yang didukung sepenuhnya oleh 7 (tujuh) kantor cabang BNI di luar negeri sehingga produk UMKM kami dapat bersaing dan menembus pasar mancanegara yang menjadi cita-cita kami.(rls)